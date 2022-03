De ruimtetelescoop Hubble heeft een ster ontdekt op 12,9 miljard lichtjaar afstand van de aarde, maakten de ruimtevaartorganisaties NASA en ESA woensdag bekend. Het is de verste ster ooit waargenomen.

De ster heeft de bijnaam Earendel gekregen. Dat is een oud-Engels woord voor zonsopkomst en de ochtendster. Het oude record stamt uit 2018 toen diezelfde telescoop een ster op 9 miljard lichtjaar afstand waarnam.

"We konden het eerst haast niet geloven", zegt ontdekker Brian Welch in een verklaring. "Op zulke afstanden zien melkwegstelsels er normaal gesproken uit als vlekjes, waarbij het licht van miljoenen sterren samensmelt. Het stelsel van deze ster wordt vergroot doordat de zwaartekracht als een loep werkt."

Het heelal is 13,8 miljard jaar oud. Dat betekent dat Earendel erg jong was toen de ster zijn licht verstuurde. De ster is op het moment van ontdekken waarschijnlijk minstens vijftig keer zo zwaar als onze zon en miljoenen keren feller.

Een nieuwere ruimtetelescoop, genaamd James Webb, moet Earendel verder bestuderen om meer informatie over zijn helderheid, temperatuur en samenstelling te krijgen.

Die gegevens kunnen waardevol zijn voor de informatie over het vroege heelal. Sterren bestonden toen misschien uit andere materialen dan de sterren van nu. "Earendel wordt een venster naar een tijdperk van het heelal dat we niet kennen, maar waar alles dat we kennen uit voortkomt. Het is alsof we een interessant boek hebben gelezen, maar zijn begonnen met het tweede hoofdstuk. Nu krijgen we de kans om te zien hoe het is begonnen", aldus Welch.