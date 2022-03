Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Meer goed nieuws krijgen? Volgen Ontvang meldingen bij een nieuw Goed nieuws-overzicht (één keer per week)

Hans Kazàn ontslagen uit het ziekenhuis: 'Ik ben gruwelijk blij'

Hans Kazàn is na bijna twee weken in het ziekenhuis in het Spaanse Marbella weer thuis. De 68-jarige illusionist werd zondag uit het ziekenhuis ontslagen. Hij werd twee weken geleden opgenomen omdat hij ernstig verzwakt was.

De bloedstollende laatste leg tussen Van Gerwen en Smith in Ahoy

Michael van Gerwen heeft donderdag met veel moeite de halve finales van de Premier League-speelronde in Rotterdam bereikt. 'Mighty Mike' overleefde op het podium in Ahoy twee matchdarts tegen Michael Smith en won met 6-5.

116 Bekijk hier de bloedstollende laatste leg tussen Van Gerwen en Smith in Ahoy

Van Gaal ziet Oranje snel wennen aan systeem: 'Het is makkelijker dan in 2014'

Louis van Gaal is tevreden over de snelheid waarmee de Oranjeselectie erin slaagt zijn nieuwe systeem te implementeren. De bondscoach ziet dat het veel sneller gaat dan acht jaar geleden in de aanloop naar het WK in Brazilië.

Elton John wordt 75: Nog altijd relevante hitmachine die alles heeft ervaren

Elton John viert vrijdag zijn 75e verjaardag. Ondanks zijn leeftijd staat de artiest nog altijd in de schijnwerpers, dankzij de film Rocketman, zijn autobiografie en hits met eigentijdse artiesten als Dua Lipa.

Zeearenden in Flevoland bouwen nieuw nest

Het zeearendenpaar in de Oostvaardersplassen is begonnen met de bouw van een nieuw nest. Zeearenden keren steeds terug op hun oude nest, maar het oude nest waaide eind januari uit de boom tijdens storm Corrie.

Dit kun je gaan merken van de nieuwe Europese regels voor Big Tech

Europa heeft donderdag bekendgemaakt hoe de nieuwe Digital Markets Act eruit komt te zien. Met de wet moeten grote internetbedrijven zich aan nieuwe regels gaan houden.