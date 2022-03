Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Dolblije koeien rennen de wei in, lente wordt ingeluid

De koeien van boer Coen Wantelaar mochten vrijdag weer de wei in.

Nuis breekt eigen wereldrecord door 103 kilometer per uur te schaatsen

Kjeld Nuis heeft donderdag een nieuw snelheidsrecord op de schaats neergezet. De meervoudig olympisch kampioen haalde op het bevroren meer van de Noorse plaats Savalen een snelheid van 103 kilometer per uur en was daarmee sneller dan zijn vorige record uit 2018.

The Power of the Dog beste film bij de BAFTA's, Dune wint meeste prijzen

Bij de uitreiking van de British Academy Film Awards werd de western The Power of the Dog verkozen tot beste film en won regisseur Jane Campion de prijs voor beste regie. De film Dune won zondag in vijf categorieën en sleepte daarmee de meeste prijzen in de wacht.

Paralympische medaillewinnaars worden gehuldigd bij Rutte

Jeroen Kampschreur, Niels de Langen en Chris Vos behaalden in totaal vier medailles op de Paralympische Winterspelen in Peking.

Harry Potter-game Hogwarts Legacy verschijnt eind 2022

Hogwarts Legacy, de rpg die zich in de magische wereld van Harry Potter afspeelt, verschijnt rond de feestdagen aan het einde van dit jaar. Dat blijkt uit een trailer die tijdens een online presentatie op het YouTube-kanaal van PlayStation werd uitgezonden.

Kogelstootster Schilder bezorgt Nederland met brons eerste medaille op WK

Kogelstootster Jessica Schilder heeft Nederland vrijdag de eerste medaille bezorgd bij de WK indoor in Belgrado. De Volendamse kwam tot een afstand van 19,48 meter en dat was goed voor brons.