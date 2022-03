Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Schaatsster Jutta Leerdam pakt wereldtitel sprint

Jutta Leerdam is vrijdag in het Noorse Hamar wereldkampioene sprint geworden. De Zuid-Hollandse schaatsster won de afsluitende 1.000 meter en bleef haar landgenote Femke Kok voor in het eindklassement.

Peter Pannekoek en Lange Frans leggen ruzie bij

Peter Pannekoek en Lange Frans hebben een "verhelderend en respectvol" gesprek gevoerd over de opmerkingen die de cabaretier in zijn oudejaarsconference over de rapper maakte. Ook spraken de twee over hun verschil van inzicht omtrent de coronacrisis. Het gesprek is binnenkort terug te luisteren in de podcast van Lange Frans.

Overlast van eikenprocessierups laatste jaren afgenomen

In de zomers van 2021 en 2020 hebben mensen veel minder last gehad van de eikenprocessierups dan in 2019, meldt onderzoeksinstituut voor de gezondheidszorg Nivel.

Het is gedaan met de winter, lente op komst

Voor winterliefhebbers wat minder leuk nieuws, maar iedereen die van een beetje zon en warmte houdt, zal blij zijn dat het gedaan is met de winterse weerfenomenen dit seizoen. De zon wordt sterker en de dagen worden langer.

Verstappen verlengt contract bij Red Bull

Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull Racing met vijf jaar verlengd. De Nederlander heeft tot 2028 bijgetekend bij het Oostenrijkse Formule 1-team.