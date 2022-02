Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Meer goed nieuws krijgen? Volgen Ontvang meldingen bij een nieuw Goed nieuws-overzicht (één keer per week)

Krol verovert olympisch goud op de 1.000 meter

83 Bekijk hier hoe Thomas Krol goud verovert op de 1.000 meter

Heleen van Royen is weer oma geworden

Heleen van Royen is opnieuw oma geworden. Olivia, de dochter van de schrijfster, is bevallen van een zoontje. Het jongetje heeft de naam West Valentijn gekregen, maakte Van Royen bekend op Instagram.

In beeld: Leerdam krijgt zilveren medaille na tweede plek op 1.000 meter

Pride Amsterdam duurt weer negen dagen, botenparade keert terug

Pride Amsterdam duurt komende zomer weer negen dagen en er is ook weer een botenparade. Het bestuur van Stichting Pride Amsterdam heeft daarvoor groen licht gegeven.

Victoria's Secret neemt eerste model met syndroom van Down in de arm

Sofia Jirau is het eerste model met het syndroom van Down dat een klus heeft gekregen bij lingeriemerk Victoria's Secret. Het model uit Puerto Rico vertelt op Instagram dat het een langgekoesterde droom van haar was.