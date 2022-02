Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Schulting maakt hooggespannen verwachtingen waar: 'De druk was intens'

Suzanne Schulting kan nog niet beseffen dat ze voor de tweede keer op rij olympisch kampioene op de 1.000 meter is geworden. De Nederlandse domineerde vrijdag de olympische finale van begin tot eind en maakte met haar gouden medaille de hooggespannen verwachtingen waar.

Gorilla Bokito voor de tiende keer vader geworden

Omroep MAX viert 75e verjaardag van André van Duin met twee specials

Omroep MAX wijdt in de komende week twee speciale uitzendingen aan de 75e verjaardag van André van Duin. In de specials wordt stilgestaan bij het leven en de carrière van de komiek. Van Duin is op 20 februari jarig.

Irene Schouten heeft donderdag ook op de 5.000 meter goud veroverd bij de Olympische Spelen in Peking.

Babyneushoorn ontmoet andere diersoorten in Arnhemse dierentuin

De neushoorn maakte donderdag onder het waakzame oog van zijn moeder kennis met andere dieren.

Bos strijdt zaterdag voor historische medaille

Kimberley Bos heeft vrijdag veel vertrouwen getankt uit de eerste dag van het skeletontoernooi op de Olympische Winterspelen in Peking. De Nederlandse medaillekandidaat kende een valse start, maar herpakte zich in de tweede afdaling en kan daardoor zaterdag nog altijd een historische medaille veroveren.