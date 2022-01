Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

De Belofte van Pisa wint meerdere prijzen bij Brits filmfestival

De Nederlandse film De Belofte van Pisa is in de prijzen gevallen op het Breaking TV Film Festival in Londen. De verfilming van het boek van Mano Bouzamour won de prijs voor beste film en Norbert ter Hall werd verkozen tot beste regisseur.

Australië trekt 31 miljoen euro uit voor verbetering leefomgeving van koala's

De Australische overheid trekt 50 miljoen Australische dollar (31 miljoen euro) uit om koala's te beschermen. De iconische dierensoort wordt bedreigd door bosbranden, ziektes en verkeer. Momenteel leven er naar schatting nog zo'n 100.000 tot 330.000 koala's in het wild.

Zeeolifant 'knuffelt' fotograaf die op de grond ligt

Jess Taunton wilde pinguïns fotograferen, toen deze pup op haar kwam liggen. Bezoekers moeten 5 meter van dieren vandaan blijven, maar daar had deze zeeolifant geen boodschap aan.

Canadese olympiër snowboardt door straten van Montreal

Sébastien Toutant zag zijn kans schoon op de ondergesneeuwde straten. De Canadese snowboarder zal zijn land vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in Peking.

Amerikaan speelt banjo voor wilde vos

Deze Amerikaanse muzikant kon vanwege de coronapandemie niet meer optreden. Toen hij een keer in zijn tuin op de banjo oefende, trok hij de aandacht van een wilde vos.

Smeltend gezicht, zwangere man en 35 andere emoji's binnenkort op iPhones

Apple heeft een testversie van iOS 15.4 uitgebracht. De nieuwe update voor iPhones wordt voorzien van 37 nieuwe emoji's, waaronder een smeltend gezicht, twee handen die een hartje vormen en een zwangere man.

Welshe agenten bevrijden vastzittend hert

Het gewei van het dier zat vast in de touwen van een schommel.