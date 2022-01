Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Bezorgers PostNL gaan in meer gemeentes eenzaamheid signaleren

PostNL gaat zijn proef uitbreiden waarbij post- en pakketbezorgers melding kunnen maken van eenzaamheid bij mensen thuis.

Nederlandse handballers schrijven geschiedenis op EK met plek in hoofdronde

De Nederlandse handballers hebben dinsdag in Hongarije voor het eerst in de geschiedenis de hoofdronde van een EK bereikt. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson versloeg Portugal in de laatste groepswedstrijd (32-31) en stelde daarmee de tweede plaats in de poule veilig.

Drone met worst redt hond van Britse wadden

Enorm koraalrif op ongekende diepte ontdekt bij Tahiti

Voor de kust van Tahiti is een groot en gezond koraalrif ontdekt, dat dieper in het water ligt dan gebruikelijk. Het koraal op deze plek kan zo'n 2 meter groot worden. Het rif ligt op een diepte van 30 tot 60 meter, is 3 kilometer lang en tientallen meters breed.

Nieuwe internethit Wordle: elke dag een woord raden in Lingo-stijl

Op Twitter komen de laatste tijd vaak berichten met een reeks gekleurde blokjes voorbij. Op die manier delen mensen hun score van Wordle. Het spelletje blijkt een hit: elke dag probeer je binnen zes beurten een woord te raden. De dag erna is er weer een nieuw woord om te raden.

Natuurmonumenten deelt beelden van nieuwe wolven op Veluwe

De beelden zijn gemaakt tussen eind oktober vorig jaar en half januari.

Man (57) uit Tonga zegt 27 uur gezwommen te hebben om land weer te bereiken na tsunami

Een 57-jarige man uit Tonga stelt in een radio-interview 27 uur in zee te hebben gezwommen voordat hij het vasteland had bereikt.

Onvoltooid nieuw verhaal van Appie Baantjer gevonden

Vrienden van Appie Baantjer, de oorspronkelijke schrijver van de boekenreeks over rechercheur De Cock, hebben een onvoltooid nieuw verhaal van zijn hand gevonden. De schrijver werkte vermoedelijk aan deze tekst toen hij in 2010 overleed.

Nieuw seizoen Heel Holland Bakt vanaf 12 maart op zaterdagavond te zien

De nieuwe reeks van Heel Holland Bakt gaat op 12 maart van start op NPO1. Het bakprogramma zal voortaan niet op zondag, maar op zaterdagavond worden uitgezonden.

Minister De Jonge krijgt door Ruud de Wild beschilderde werklaarzen

Minister Hugo de Jonge kreeg vandaag gloednieuwe werklaarzen, beschilderd door Ruud de Wild. De Jonge is minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening geworden, dus zal regelmatig op een bouwplaats zijn. De beschildering is een knipoog naar de voorliefde van De Jonge voor kleurrijke schoenen.