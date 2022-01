Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Meer goed nieuws krijgen? Volgen Ontvang meldingen bij een nieuw Goed nieuws-overzicht (één keer per week)

Babynieuws! Pinguïntweeling geboren in DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort is twee pinguïnkuikens rijker. Het gaat om de zwartvoetpinguïn. De dieren kwamen onlangs uit hun ei gekropen. Ze zijn broer en zus en maken het goed.

Ziekenhuizen kunnen weer gaan werken aan uitgestelde zorg

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) heeft de zogenoemde fase 2d ingetrokken. Dat is de laatste fase voor fase 3, die 'code zwart' betekent. Dan is er een tekort aan ic-bedden. Er is nu meer ruimte in de ziekenhuizen waardoor behandelingen die waren uitgesteld ingehaald kunnen worden.

Chinees stapt net uit lift voordat deze neerstort

De lift kon de 300 kilo aan goederen die de man erin had gezet niet aan. De man kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

32 Chinees stapt net uit lift voordat deze neerstort

Kolonie van miljoenen broedende ijsvissen ontdekt in zee bij Antarctica

Duitse wetenschappers hebben op de bodem van de Weddellzee bij Antarctica een enorme broedplaats voor ijsvissen ontdekt. Het gebied bevat een ongekende hoeveelheid van 60 miljoen dicht bij elkaar liggende nesten.

Dakloze Colombiaan viert verjaardag van honden en gaat viral

45 Dakloze Colombiaan viert verjaardag van honden en gaat viral

Student maakt Nederlandse Wordle-variant: 'Ik dacht, iemand moet dit maken'

Het Lingo-achtige woordenspelletje Wordle is een online hit. Honderdduizenden mensen wereldwijd proberen elke dag een Engels woord te raden. Jelle Besseling (24) maakte een Nederlandse versie: Woordle. Daarmee kun je ook woorden van zes letters raden.

Beschermd natuurgebied rond de Galapagoseilanden flink uitgebreid

Ecuador heeft het beschermde natuurreservaat rond de Galapagoseilanden met 60.000 vierkante kilometer uitgebreid. Het sluit nu aan op het reservaat rond het Costa Ricaanse Cocos-eiland. Hierdoor ontstaat voor onder meer walvissen, haaien en zeeschildpadden een veilige migratieroute van bijna duizend kilometer.