Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Ontvoerde zoon vindt moeder terug na tekenen herinnering aan dorp uit jeugd

Een Chinese moeder en haar ontvoerde zoon hebben elkaar ruim dertig jaar later teruggevonden, schrijft BBC News zaterdag. De zoon kwam zijn moeder op het spoor nadat hij een landkaart had getekend op basis van de herinnering aan het dorp waar hij tot zijn vierde had gewoond, en die had gedeeld via sociale media.

Filipijnen maken kindhuwelijken wettelijk verboden

Het kindhuwelijk is voortaan verboden in de Filipijnen. Op overtreding van deze nieuwe wet staat een celstraf tot twaalf jaar. In het Aziatische land treedt doorgaans een op de zes meisjes voor hun achttiende verjaardag in het huwelijk.

Brief Amerikaanse soldaat aan moeder na 76 jaar alsnog bezorgd

Een brief van een in Duitsland gestationeerde soldaat aan zijn moeder in de Verenigde Staten is na 76 jaar eindelijk bezorgd. Omdat de moeder en de soldaat inmiddels allebei overleden zijn, werd de brief afgeleverd bij zijn weduwe.

Tientallen Amerikanen houden sneeuwballengevecht