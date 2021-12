Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

3FM zamelt met terugkeer Glazen Huis 2 miljoen euro in voor WNF

NPO 3FM heeft met Serious Request, waarbij het Glazen Huis terugkeerde, een bedrag van 2.000.183 euro opgehaald voor het Wereld Natuur Fonds. Daarmee deed de actie het beter dan vorig jaar, toen er 1,6 miljoen werd ingezameld.

Roze vis met 'handen' voor eerst in 22 jaar gespot bij Tasmanië

Een onderwatercamera heeft de roze handvis vastgelegd. Deze vissensoort werd in 1999 voor het laatst door een duiker gezien voor de kust van het Tasman-schiereiland.

Top 2000 officieel afgetrapt met Promises Of No Man's Land van Blaudzun

In de nacht van vrijdag op zaterdag is 'de lijst der lijsten', de Top 2000 op Radio 2, officieel van start gegaan. Het was aan radio-dj Jeroen van Inkel om de lijst om 00.00 uur af te trappen. Dat gebeurde met de nummer 2000 van de lijst, Promises Of No Man’s Land van de Nederlandse artiest Blaudzun. Het nummer staat voor het eerst in de hitlijst.

Snowboarder maakt nooit eerder vertoonde sprong in wedstrijd

De Japanse snowboarder Ayumu Hirano schreef geschiedenis zondag met deze sprong. Hirano is de eerste snowboarder die een drievoudige schroefsprong maakt in een wedstrijd.

Nieuw op Netflix: Deze films en series verschenen afgelopen week

Elke week breidt Netflix het aanbod verder uit met nieuwe series en films. Deze week zien we onder meer seizoen 2 van Emily in Paris én de comedy Don't Look Up, met sterren als Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence en Cate Blanchett.

Het is bijna zover: de James Webb-telescoop gaat eindelijk de ruimte in

Als alles goed gaat, wordt de James Webb-ruimtetelescoop op Eerste Kerstdag gelanceerd. Met het apparaat kunnen wetenschappers veel verder de kosmos in kijken dan voorheen mogelijk was. De telescoop moet het antwoord geven op belangrijke vragen die astronomen al tientallen jaren hebben over het ontstaan van het heelal.

Niet samen met Kerst door de lockdown? Zo wordt het digitaal toch gezellig

Door de nieuwe lockdown kunnen veel families niet meer met z'n allen Kerst vieren. Met deze tips kun je digitaal toch nog samen wat leuks doen.