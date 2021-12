Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Glazen Huis na drie jaar weer terug bij Serious Request

Het Glazen Huis is, dit jaar in Amersfoort, opgebouwd voor de jaarlijkse inzamelingsactie Serious Request van NPO 3FM. Vanaf zaterdag gaan de dj's een week lang platen draaien voor het goede doel.

Borland (25) gooit in beslissende leg elfde negendarter aller tijden op WK

William Borland heeft vrijdag op sensationele wijze een negendarter gegooid bij het WK darts in Londen. De Schot gooide in de beslissende leg van zijn partij tegen Bradley Brooks de perfecte score. Het was voor de elfde keer in de geschiedenis van de mondiale titelstrijd dat een darter met negen pijlen een leg uitgooide.

Wolf gespot in westen van Noord-Brabant

Verstappen grijpt historische wereldtitel F1 na bloedstollend duel met Hamilton

Max Verstappen is zondag als eerste Nederlander wereldkampioen Formule 1 geworden door de GP van Abu Dhabi op zijn naam te schrijven. In de slotronde van de allesbeslissende en bloedstollende race wist de Red Bull Racing-coureur concurrent Lewis Hamilton af te troeven.

Chris Pratt en zijn vrouw verwachten tweede kindje

Chris Pratt en Katherine Schwarzenegger worden binnenkort ouders van een tweede kindje.

Enorme muurschildering siert flatgevel in Messi's geboortestad

Deze muurschildering is een eerbetoon aan Messi van zijn geboortestad. De schildering is 69 meter hoog en is gemaakt in de Argentijnse stad Rosario.

Voor het eerst Nederlandse animatiefilm geselecteerd voor filmfestival Berlijn15 december 2021

De filmversie van Tosca Mentens boek De Wraak van Knor gaat half februari in première op het filmfestival van Berlijn.