Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Meer goed nieuws krijgen? Volgen Ontvang meldingen bij een nieuw Goed nieuws-overzicht (één keer per week)

Skeletonster Bos schrijft historie in Winterberg met eerste wereldbekerzege

Kimberley Bos heeft vrijdag in het Duitse Winterberg als eerste Nederlandse skeletonster ooit een wereldbekerwedstrijd gewonnen. De leider in het wereldbekerklassement deed dat in stijl door beide heats te winnen en een nieuw baanrecord te vestigen.

Chinese ouders na veertien jaar herenigd met ontvoerde zoon

Deze ouders zijn na 14 jaar herenigd met hun zoon die in 2007 werd ontvoerd. De vermoedelijke dader is door de politie opgepakt en wordt verdacht van meer ontvoeringen.

24 Chinese ouders na veertien jaar herenigd met ontvoerde zoon

Nederlands zingen op het Songfestival: Dit is S10

S10 gaat voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival. NU.nl-verslaggever Lara Zevenberg vertelt wie zij is, wat voor muziek ze maakt en wat we kunnen verwachten.

114 Nederlands zingen op het Songfestival: Dit is S10

Door mens verwoeste tropische bossen herstellen zich verrassend snel

Tropische bossen herstellen zich verrassend snel, zo concluderen wetenschappers in een rapport dat donderdagavond is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Als mensen de bossen ongeroerd laten, dan kan een tropisch bos binnen twintig jaar bijna volledig herstellen naar de oorspronkelijke staat.

Android-games zijn vanaf volgend jaar ook op Windows-pc's te spelen

Google gaat volgend jaar Android-games aanbieden op Windows. De techgigant introduceert hiervoor een app waarmee het mogelijk wordt om games van Google Play te spelen op pc's.

Superkoraal moet klimaatverandering aankunnen: zo werkt het

Hawaïaanse en Australische wetenschappers maken zich klaar om superkoraal in de zee te plaatsen. Er wordt al enige tijd geëxperimenteerd met superkoraal. Dat zijn gekweekte koraalsoorten die beter bestand zouden zijn tegen hogere temperaturen.

135 Superkoraal moet klimaatverandering aan kunnen: zo werkt het

Nieuwe foto's van jarige prinses Amalia (18) gedeeld

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft nieuwe foto's gedeeld van prinses Amalia, die deze week haar achttiende verjaardag vierde. De foto's zijn kort geleden gemaakt op paleis Huis ten Bosch, waar de prinses bij haar ouders woont.