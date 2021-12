Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Meer goed nieuws krijgen? Volgen Ontvang meldingen bij een nieuw Goed nieuws-overzicht (één keer per week)

Meer dan duizend mensen bieden aan om te helpen bij boostervaccinaties

Vele honderden mensen hebben zich vrijdagavond aangemeld om te helpen bij de boostercampagne tegen COVID-19. In de eerste uren dat de site GGD-reservisten online was, hebben al ongeveer vijftienhonderd mensen zich geregistreerd, laat koepelorganisatie GGD GHOR Nederland weten.

Zweedse schaatser Van der Poel rijdt wereldrecord op 5.000 meter

Nils van der Poel heeft vrijdag een wereldrecord op de 5.000 meter gereden. De Zweedse schaatser snelde bij de World Cup in Salt Lake City naar een tijd van 6.01,56 en was daarmee sneller dan Ted-Jan Bloemen, die in december 2017 naar 6.01,86 reed.

Kersttrein met neonlichten rijdt langs Engelse kust

40 Kersttrein met neonlichten rijdt langs Engelse kust

Archeologen vinden resten van middeleeuws gebouw onder Eerste Kamer

Archeologen hebben onder de Eerste Kamer in Den Haag de middeleeuwse resten van een nog onbekend gebouw gevonden, meldt de gemeente dinsdag. Het gaat om muurresten uit de dertiende eeuw.

Homoseksualiteit in Botswana definitief niet meer strafbaar

Homoseksualiteit is niet meer strafbaar in Botswana, zo besliste een rechter maandag. De regering kan niet in hoger beroep tegen het vonnis omdat het gaat om een uitspraak van het hoogste gerechtshof in het Afrikaanse land.

Ondanks hoge inflatie is Sinterklaas dit jaar goedkoper uit

Een zak met cadeaus voor Pakjesavond is dit jaar 0,3 procent goedkoper dan een jaar geleden. Chocolade, speelgoed en geurtjes zijn goedkoper. Boeken, snoepgoed en sieraden werden licht duurder. Dat berekende het Economisch Bureau van ING op verzoek van NU.nl.

Alle cadeaukaarten zijn straks minimaal twee jaar geldig

Cadeaukaarten die vanaf 1 januari worden uitgegeven, moeten minimaal twee jaar geldig zijn. Nu is dat nog één jaar. Hoeveel cadeaukaarten ongebruikt in een la blijven liggen, kan de Branchevereniging Cadeaukaarten Nederland (BVCNL) niet zeggen.