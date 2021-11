Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Meer goed nieuws krijgen? Volgen Ontvang meldingen bij een nieuw Goed nieuws-overzicht (één keer per week)

Pinguïn uit Antarctica spoelt na lange reis levend aan in Nieuw-Zeeland

Op een Nieuw-Zeelands strand is een Adéliepinguïn aangespoeld na een tocht van meer dan 3.000 kilometer. Lokale media berichten over de zeldzame vondst van de pinguïn, die normaal langs de kust van het continent Antarctica leeft.

Vijftig jaar oud lied dat is opgenomen door Beatles-leden ontdekt op zolder

Op een zolder in het Engelse Birmingham is een vijftig jaar oud lied ontdekt dat ooit is opgenomen door de in 2001 overleden Beatle George Harrison en zijn 81-jarige bandmaat Ringo Starr. Het muziekstuk met de titel Radge Shaam werd geschreven door journalist Suresh Joshi.

Amerikaanse tiener gered dankzij handgebaar huiselijk geweld naar motorrijder

Een tiener in de Amerikaanse staat Kentucky kon donderdag gered worden uit de handen van haar ontvoerder dankzij een handgebaar dat ze vanuit de auto naar een voorbijrijdende motorrijder maakte. Ze kende het gebaar van de socialemedia-app TikTok, waarop het door vrouwen wordt gebruikt om discreet aan te geven dat ze te maken hebben met seksueel geweld of mishandeling.

Astronauten landen na missie van 200 dagen veilig op aarde

39 Astronauten landen na missie van 200 dagen veilig op aarde

Ook België en Frankrijk stoppen fossiele investeringen in buitenland

België en Frankrijk stoppen met buitenlandse investeringen in kolen, olie en gas. Daarmee sluit een steeds grotere groep landen aan bij een Brits voorstel dat op de klimaattop in Glasgow werd gepresenteerd. Nederland is ook aan boord, net als Canada, de VS en de meeste andere grote investeerders in Europa.

Britney Spears na dertien jaar verlost van curatorschap

De rechtbank van Los Angeles heeft vrijdag bepaald dat het curatorschap waar Britney Spears nu dertien jaar onder leeft, beëindigd wordt. De zangeres mag weer zelf gaan beslissen over haar financiën en medische keuzes.