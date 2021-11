Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Honderd landen beloven einde aan ontbossing binnen tien jaar

Meer dan honderd landen, waaronder Nederland, hebben maandagavond tijdens de internationale klimaattop in het Schotse Glasgow beloofd om tegen 2030 een einde te maken aan ontbossing en landdegradatie. Het is de eerste grote deal die is gesloten bij de klimaattop.

AOW-leeftijd niet omhoog in 2027, blijft 67 jaar

De AOW-leeftijd stijgt niet verder in 2027 en blijft dus op 67 jaar staan. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Noorderlicht was woensdag opnieuw te zien op de Waddeneilanden

Het noorderlicht is in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw in ons land waargenomen, meldt Weer.nl. Het fenomeen was rond middernacht te zien op de Waddeneilanden en in het westen van Noord-Holland, waaronder in Egmond aan Zee, aldus een woordvoerder van Weer.nl.

NS-station Maastricht na 105 jaar officieel geopend

Het NS-station Maastricht beleeft woensdag zijn officiële opening, 105 jaar nadat het in gebruik werd genomen. Het station ontvangt treinreizigers sinds 1916, maar is nooit officieel geopend vanwege de Eerste Wereldoorlog.

Vermist Australisch meisje (4) na twee weken levend teruggevonden

Het vermiste Australische meisje Cleo Smith is woensdagochtend levend teruggevonden in een vergrendeld huis in het West-Australische dorp Carnarvon. Het vierjarige meisje verdween twee weken geleden 's nachts uit de tent van haar familie tijdens een kampeertocht in het westen van het land. De politie ging toen al direct uit van een ontvoering.

Dikke Van Dale krijgt duizenden nieuwe woorden én illustraties in kleur

Anderhalvemetersamenleving, coronaveilig, Covid, knuffelcontact, superverspreider, testsamenleving en viruswappie zijn nieuwkomers in de 16e editie van de Dikke Van Dale, het Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal. De komende editie, die volgend jaar verschijnt, bevat vele duizenden nieuwe woorden.

Honderden aspirant-natuurijsmeesters dankzij wervingsactie schaatsbond KNSB

Bij de schaatsbond KNSB hebben zich in vier dagen tijd meer dan zeshonderd mensen die natuurijsmeester willen worden gemeld. Vierhonderd aspirant-ijsmeesters komen daadwerkelijk in aanmerking voor de opleiding, die één avond duurt.