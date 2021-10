Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Oranje wint nipt in Letland en profiteert van gelijkspel bij Turkije-Noorwegen

Het Nederlands elftal heeft vrijdag een stap richting het WK van 2022 in Qatar gezet. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal boekte in Riga een moeizame zege op Letland, terwijl concurrenten Turkije en Noorwegen in Istanboel met 1-1 gelijkspeelden.

Twee mannen die hulpeloos ronddobberden op Stille Oceaan na 29 dagen gered

Twee mannen zijn deze week gered voor de kust van Papoea-Nieuw-Guinea, nadat zij bijna een maand hadden rondgedobberd op de Stille Oceaan doordat hun gps ermee was opgehouden. Ze overleefden op regenwater, kokosnoten uit de zee en sinaasappels, schrijft The Guardian.

Voor het eerst in 80 jaar beloega gespot bij Seattle

Europese ruimtesonde BepiColombo vliegt voor het eerst langs Mercurius

De Europees-Japanse ruimtesonde BepiColombo is in de nacht van vrijdag op zaterdag voor het eerst de planeet Mercurius gepasseerd, meldt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA op Twitter.

Snelweg A12 na negen dagen groot onderhoud weer open voor verkeer

Donderdagochtend vroeg is de A12 tussen Utrecht en Nieuwerbrug weer opengegaan voor verkeer, meldt Rijkswaterstaat. De snelweg was de afgelopen negen dagen dicht wegens groot onderhoud.

Diergaarde Blijdorp meldt geboorte zeldzame Maleise tapir

Diergaarde Blijdorp heeft op Dierendag de geboorte van een zeldzame Maleise tapir bekendgemaakt. Na een draagtijd van ruim vierhonderd dagen verliep de bevalling zaterdag voorspoedig.

Archeologen in Noorwegen vinden ski van 1.300 jaar oud