Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Pelé verlaat ziekenhuis na darmoperatie en ondergaat thuis chemotherapie

Pelé heeft donderdag na ruim een maand het ziekenhuis in de Braziliaanse stad São Paulo verlaten. De tachtigjarige voetbalicoon is voldoende hersteld na zijn darmoperatie, maar moet wel thuis chemotherapie ondergaan.

Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg en Kendrick Lamar treden op bij Super Bowl

Rappers Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg en Kendrick Lamar treden samen met zangeres Mary J. Blige op tijdens de rust van de 56e Super Bowl, heeft sponsor Pepsi donderdagavond bekendgemaakt op Twitter.

Amerikaan vangt alligator in voortuin met behulp van kliko

Luierende walrus in Harlingen trekt veel bekijks

Overleden 'minikoe' Bangladesh pakt wereldrecord na overlijden

Een onlangs overleden 'minikoe' uit Bangladesh heeft na haar dood een wereldrecord te pakken. Rani, zoals het kleine dier heette, was met haar hoogte van 50,9 centimeter de kleinste koe ter wereld. Ze was een hit op internet en voor haar dood trokken duizenden mensen naar de boerderij in de buurt van hoofdstad Dhaka.

Japan maakt wegens afname besmettingen na half jaar einde aan noodtoestand

Japan beëindigt eind deze maand de noodtoestand die nog in delen van het land geldt en sinds april van kracht is. De noodmaatregelen kunnen overal van tafel nu het aantal coronabesmettingen terugloopt, zei de Japanse premier Yoshihide Suga dinsdag.

Lidl verkoopt als eerste Nederlandse supermarkt geen sigaretten meer

Er worden sinds vrijdagochtend in geen enkele Nederlandse Lidl meer sigaretten verkocht, laat het bedrijf weten in een mededeling. De supermarkt kondigde in 2018 al aan dat de verkoop gefaseerd afgebouwd zou worden, maar wilde toen pas in 2022 volledig stoppen met de verkoop van tabak. Dat doel is dus vroeger gehaald.

Passagiers worden sneller terugbetaald als vlucht geannuleerd wordt

Zestien luchtvaartmaatschappijen, waaronder het Nederlandse KLM, hebben na gesprekken met de Europese Commissie beloofd dat ze klanten beter gaan informeren en op tijd gaan terugbetalen als vluchten geannuleerd worden.

Japans pretpark krijgt themagebied dat in teken staat van Donkey Kong

Super Nintendo World, een themadeel van Universal Studios in de Japanse stad Osaka, wordt uitgebreid. Het nieuwe gedeelte van het pretpark komt volledig in het teken van Donkey Kong te staan, meldt Nintendo dinsdag.