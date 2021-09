Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

VS laat vanaf november gevaccineerde reizigers uit andere landen weer toe

De Verenigde Staten laten vanaf begin november weer reizigers uit andere landen toe, mits ze volledig gevaccineerd zijn. Met de maatregel zal president Joe Biden een einde maken aan een inreisverbod dat anderhalf jaar heeft geduurd.

Voor het eerst in twee maanden minder dan 500 coronapatiënten in ziekenhuizen

Met 491 patiënten die vanwege het coronavirus in het ziekenhuis liggen, komt het aantal opgenomen coronapatiënten sinds 23 juli eindelijk weer uit onder de vijfhonderd. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

107-jarige Japanse zussen uitgeroepen tot oudste tweeling ooit

Het Guinness Book of World Records heeft de Japanse Umeno Sumiyama en Koume Kodama maandag uitgeroepen tot de oudste tweeling ooit. De 107-jarige zussen werden op 5 november 1913 geboren op het eiland Shodoshima.

India verbrandt bijna 2.500 neushoornhoorns uit illegale handel

Voor het eerst in 23 jaar walrus gespot in Nederland bij Schiermonnikoog

Op het strand van Schiermonnikoog is maandag een walrus waargenomen. De laatste keer dat het dier in Nederland is gezien, was in 1998 op Ameland. Zeehondenopvang Ecomare op Texel spreekt dan ook van een "zeer uitzonderlijke" situatie.

Hond rent voetbalveld op en is Bosnische spelers te slim af

Schiphol zet varkens in om vogels weg te houden bij vliegtuigen

Schiphol heeft een nieuwe, opvallende manier gevonden om vliegtuigen te beschermen tegen aanvaringen met vogels. Het gaat om een proef met twintig varkens die rond de luchthaven oogstresten moeten opeten, voordat vogels daar de kans toe krijgen.