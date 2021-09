Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Meer goed nieuws krijgen? Volgen Ontvang meldingen bij een nieuw Goed nieuws-overzicht (één keer per week)

Japanse flessenpost bereikt na 37 jaar Hawaïaans strand

Een negenjarig meisje heeft in juni op een strand in de Amerikaanse staat Hawaï een fles met een briefje gevonden die 37 jaar eerder vanuit Japan was verstuurd.

Ajax beleeft droomstart in CL door ruime zege op Sporting en vier goals Haller

Ajax is woensdag met indrukwekkende cijfers begonnen aan het nieuwe Champions League-avontuur. De Amsterdammers wonnen, mede door vier goals van Sébastien Haller, op bezoek bij Sporting CP met 1-5.

Clown Bassie op 86e verjaardag verrast met parade langs huis

33 Clown Bassie op 86e verjaardag verrast met parade langs huis

Microsoft laat mensen voortaan zonder wachtwoord inloggen bij accounts

Microsoft verplicht gebruikers niet langer om een wachtwoord in te stellen voor hun Microsoft-accounts. Zij kunnen er voortaan voor kiezen in te loggen op andere manieren, bijvoorbeeld met gezichtsherkenning of met behulp van een codegenerator.

Door kinderen ontdekt skelet blijkt na vijftien jaar onbekende prehistorische pinguïn

Een pinguïnfossiel dat in 2006 werd ontdekt door een groep Nieuw-Zeelandse kinderen op excursie, is volgens onderzoekers afkomstig van een nog niet eerder ontdekte prehistorische reuzenpinguïn.

Peruanen verven huizen in kleurenpatroon voor beter imago

40 Peruanen verven huizen in kleurenpatroon voor beter imago

Uit gevangenis ontsnapte Australiër meldt zich na dertig jaar op politiebureau

Een man die dertig jaar geleden uit een gevangenis in de Australische deelstaat New South Wales ontsnapte, heeft zich zondag op het politiebureau gemeld.

Politie gaat meewerken aan herzieningsverzoek Arnhemse villamoord

De politie-eenheid Oost-Nederland zal haar volledige medewerking verlenen aan het verzoek om het onderzoek naar de Arnhemse villamoord in 1998 te herzien. Dat verzoek werd eind augustus aangekondigd en zal bij de Hoge Raad worden ingediend. Volgens de politie is dat de "juiste stap".