Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Verstappen wint thuisrace op Zandvoort en pakt WK-leiding terug van Hamilton

Max Verstappen heeft zondag in Zandvoort op overtuigende wijze de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Nederlander was zijn grote titelrivaal Lewis Hamilton voor eigen publiek de baas en nam dankzij zijn overwinning ook de leiding in de WK-stand weer over van de zevenvoudig wereldkampioen.

Twee Nederlanders voeren bestsellerlijst New York Times aan

De bestsellerlijst in de categorie paperback non-fictie van The New York Times wordt aangevoerd door twee Nederlanders: Bessel van der Kolk en Roxane van Iperen.

Nieuwsgierige zeeleeuw onderzoekt snorkelaars bij Perth

Archeologen vinden Romeinse geschutspijl en andere unieke schatten in Utrecht

Archeologen hebben bij opgravingen in Utrecht Romeinse voorwerpen gevonden die nergens anders ter wereld zo compleet zijn aangetroffen. Het gaat onder meer om een unieke geschutspijl met een ijzeren punt en een houten schacht. In Syrië werden ooit soortgelijke pijlen opgegraven, maar deze bleken niet intact.

Oranje walst mede door hattrick Memphis over Turkije heen en is koploper

Het Nederlands elftal heeft dinsdag dankzij een indrukwekkende overwinning op Turkije de koppositie veroverd in groep G van de WK-kwalificatie. Door een hattrick van Memphis Depay en treffers van Davy Klaassen, Guus Til en Donyell Malen won de ploeg van bondscoach Louis van Gaal met 6-1 in de Johan Cruijff ArenA.

Kustwacht redt vrouw die 'gewoon ging zwemmen' kilometers uit kust

Laatste containerdeel MSC Zoe in Waddenzee geborgen, operatie ten einde

Het laatste containerdeel van de MSC Zoe in het Waddengebied is woensdag geborgen. Na de bergingsactie op Het Rif, een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog, is de Waddenzee waarschijnlijk weer vrij van de containers die in 2019 overboord sloegen, laat Rijkswaterstaat weten.