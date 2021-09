Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

ABBA kondigt nieuw album en hologramconcerten aan en brengt twee singles uit

De Zweedse popgroep ABBA maakte donderdag via een livestream bekend dat er in november een nieuw album van de groep verschijnt. Ook is er vanaf volgend jaar een concertreeks met digitale versies van de bandleden in Londen te zien. De band bracht gelijk de nieuwe nummers I Still Have Faith In You en Don't Shut Me Down uit.

Goud en wereldrecord voor zwemster Zijderveld in laatste paralympische race

Zwemster Chantalle Zijderveld heeft vrijdag haar tweede titel en haar vijfde medaille in totaal gepakt bij de Paralympische Spelen. Ze sloot haar avontuur in Tokio af met een wereldrecord in de finale van de 200 meter wisselslag.

Nederlandse dijken houden door orkaan Ida getroffen New Orleans droog

De Groot wint eerste paralympische titel en blijft op koers voor Golden Slam

Nog meer goed nieuws op de Paralympics: Diede de Groot houdt zicht op een historische Golden Slam. De 24-jarige rolstoeltennisster veroverde vrijdag bij de Paralympische Spelen in Tokio goud in het enkelspel, haar eerste titel op de Paralympics.

Homo- en biseksuele mannen met monogame relatie mogen bloed doneren

Homo- en biseksuele mannen die een monogame relatie hebben, mogen sinds deze woensdag bloed doneren. Later deze maand gaat lhbti-organisatie COC met onder anderen demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) in gesprek over de voorwaarde van een monogame relatie, die niet geldt voor heteroseksuele bloeddonoren.

Hond loopt studio binnen tijdens live weerbericht in Canada

Vier beste Nederlandse universiteiten stijgen verder op wereldranglijst

Vier van de beste Nederlandse universiteiten zijn gestegen op de nieuwe World University Rankings van het Britse tijdschrift Times Higher Education.