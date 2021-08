Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Egyptische wetenschappers ontdekken eerste vierpotige walvis in Afrika

Wetenschappers in Egypte hebben een fossiel gevonden van een vierpotige walvis die ook kon lopen. Het dier leefde naar schatting zo'n 43 miljoen jaar geleden, blijkt uit de studie die woensdag werd gepubliceerd in The Royal Society.

Wilde dolfijn speelt met zwemmers voor Engelse kust

Nepenquête lost dubbele moord uit 1976 in VS op, man (84) krijgt levenslang

Een 84-jarige Amerikaan is deze week veroordeeld tot tweemaal levenslang voor een dubbele moord die hij pleegde in 1976. De man viel pas in 2019 door de mand, toen de politie via een nepenquête cruciaal bewijs in handen kreeg.

Ook militairen en laatste medewerkers ambassade zijn weer terug uit Kaboel

Op vliegveld Eindhoven is vrijdagavond een vliegtuig geland met aan boord Nederlandse militairen en ambassadepersoneel uit Afghanistan.

Australische herder vormt met schapen hart voor overleden tante

Kolibrievrouwtjes vermommen zich als mannetje om rustig te kunnen eten

In het regenwoud van Panama hebben onderzoekers ontdekt dat sommige vrouwelijke witnekkolibries zich de uiterlijke kenmerken van kolibriemannetjes aanmeten, waaronder felgekleurde veren. Op die manier zouden ze ongestoord naar voedsel kunnen zoeken, zonder lastiggevallen te worden door hun mannelijke soortgenoten.

Paralympics in bijzijn van veertien Nederlandse atleten geopend in Tokio

De Paralympische Spelen zijn dinsdag officieel geopend door keizer Naruhito van Japan. De Nederlandse ploeg is met veertien atleten vertegenwoordigd tijdens de openingsceremonie in het stadion van Tokio.