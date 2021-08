Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Europese telescoop maakt scherpste beelden van verre sterrenstelsels tot nu toe

De radiotelescoop LOFAR heeft de scherpste beelden van sterrenstelsels buiten de Melkweg tot nu toe gemaakt, meldt het Nederlandse instituut voor radioastronomie ASTRON dinsdag. Dit was mogelijk door meer dan 70.000 radioantennes in te zetten, die de lens van de telescoop vormen.

Nederlandse economie veert terug na lockdown, recessie voorbij

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met maar liefst 9,7 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, blijkt dinsdag uit eerste berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vergeleken met het eerste kwartaal komt de economische groei uit op 3,1 procent. Daarmee is Nederland nu officieel uit recessie.

Cheeta verzorgt naast eigen welpen ook drie pleegwelpjes

Agent treft voortvluchtige Haarlemse verdachte aan tijdens vakantie in Spanje

Een agent van de Haarlemse eenheid is tijdens haar vakantie een uit de Noord-Hollandse stad afkomstige verdachte tegen het lijf gelopen. De agente kwam hem in de nacht van dinsdag op woensdag tegen in een barretje in het Spaanse Torremolinos.

Lieke Martens bij laatste drie in verkiezing Europees Voetbalster van het Jaar

Lieke Martens maakt kans om te worden uitgeroepen tot Europees Voetbalster van het Jaar. De aanvaller van FC Barcelona is net als haar teamgenoten Jenni Hermoso en Alexia Putellas genomineerd voor de prestigieuze prijs van de UEFA.

Agenten redden gevallen man van metrospoor in New York

Omroep MAX haalt ruim 2 miljoen op voor gedupeerden overstromingen Limburg

De live-uitzendingen van Omroep MAX om geld op te halen voor gedupeerden van de overstromingen in Limburg hebben 2.034.553 euro opgebracht.

Zwitsers berekenen in 108 dagen bijna 63 biljoen decimalen van getal pi

Zwitserse onderzoekers hebben een supercomputer laten berekenen welke cijfers het getal pi zeker achter de komma heeft staan. De berekening eindigde na 108 dagen en negen uur op 62,8 biljoen cijfers, schrijft The Guardian maandag.