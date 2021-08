Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Kudde olifanten die grote schade aanrichtte in China na 17 maanden bijna thuis

Een kudde olifanten die zeventien maanden geleden uit een Chinees reservaat is ontsnapt, is bijna weer thuis, schrijft BBC News dinsdag. In de tussentijd lieten de dieren een ruim 500 kilometer lang spoor van vernieling achter.

Problemen met prikregistraties lijken zo goed als opgelost

Nog een paar procent van de coronavaccinaties die bij huisartsen en zorginstellingen zijn gezet, is niet opgenomen in het centrale register van het RIVM. In april uitte het Outbreak Management Team (OMT) zorgen over het achterblijven van de prikregistraties, enkele maanden later lijkt het probleem te zijn opgelost.

Hoogtepunt van Perseïdenzwerm goed te zien boven Hellevoetsluis

Alle olympische medaillewinnaars geridderd bij huldiging in Den Haag

Alle nieuwe goudenmedaillewinnaars van de Olympische Spelen in Tokio zijn dinsdagmiddag tijdens een ceremonie op Sportcampus Zuiderpark in Den Haag geridderd. Hockeysters Eva de Goede en Lidewij Welten werden bovendien bevorderd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Eind 2023 echt geen plofkippen meer in de supermarkten

Alle verse kip in de Nederlandse supermarkten zal uiterlijk eind 2023 ten minste 1 Beter Leven-ster dragen. Ook de laatste supermarktketen heeft toegezegd geen plofkip meer te verkopen, meldt dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier, doelend op de keten Boni.

Uitvinders bouwen robot die van kleur verandert als kameleon

Alle Nederlandse huishoudens kunnen binnenkort twee gratis zelftests bestellen

Elk Nederlandse huishouden kan binnenkort twee gratis zelftests bestellen. Deze maand krijgen alle Nederlandse huishoudens een brief met een code in de bus, waarmee de vrijwillige coronatests besteld kunnen worden.

Duncan Laurence krijgt in VS platina plaat voor Arcade

De single Arcade van Duncan Laurence heeft in de Verenigde Staten de platinastatus bereikt, meldt de Recording Industry Association of America (RIAA). Dat is de organisatie die alle verkoop- en streamingcijfers in de VS bijhoudt.