Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Duitsland versoepelt regels voor Nederlandse reizigers, quarantaineplicht vervalt

Duitsland ziet Nederland niet meer als hoogrisicogebied. Daarom hoeven Nederlanders vanaf de nacht van zaterdag op zondag niet meer in quarantaine als ze niet gevaccineerd zijn en ze hoeven ook niet van tevoren gegevens over hun gezondheidssituatie te verstrekken. Nederlanders die naar Duitsland willen reizen, moeten aan de grens nog wel een test-, vaccinatie- of herstelbewijs laten zien.

SpaceX zet Starship voor het eerst volledig in elkaar: grootste raket ooit

Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft vrijdagmiddag 6 augustus zijn volledige Starship-raket in elkaar gezet. De raket is 118 meter hoog en daarmee de grootste ooit gemaakt. De raket bestaat uit twee delen. Het bovenste deel heet Starship (het passagiers- en cargogedeelte). Daaronder bevindt zich de Super Heavy (de stuwraket, een bundeling van 29 Raptor-raketmotoren). Het bovenste deel heeft ook nog eens zes raketmotoren.

Nederland overtreft nu al recordaantal medailles van Spelen 2000 in Sydney

Nederland heeft op 5 augustus, vier dagen voor het einde van de Olympische Spelen, al het recordaantal medailles van Sydney in 2000 overtroffen. Atletes Anouk Vetter (zilver) en Emma Oosterwegel (brons) zorgden donderdag voor de 25e en 26e medaille in Tokio.

Vaccins effectief tegen overdragen alfavariant van coronavirus

Volledige vaccinatie vermindert de kans op het overdragen van het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat vandaag wordt gepubliceerd, meldt de NOS. Tijdens het onderzoek was de alfavariant in Nederland dominant. Of de resultaten ook gelden voor de besmettelijkere deltavariant is niet zeker, zeggen onderzoekers.

Steeds meer bedrijven nemen lhbti-rechten op in beleid voor werknemers

Elk jaar tijdens de Pride Week valt het op dat bedrijven zich uit de naad werken om te laten zien hoe inclusief ze zijn. In niet-coronatijden varen er ook een hoop bedrijven mee op een boot tijdens de Canal Pride in Amsterdam. De kritiek is vaak dat die bedrijven dat maar voor de bühne doen en verder weinig doen om de situatie van lhbti's te verbeteren, maar steeds meer organisaties nemen specifieke maatregelen op in hun beleid.

Nederland niet langer donkerrood op Europese coronakaart

Op de nieuwe coronakaart van Europa is Nederland niet langer donkerrood. We blijven nog wel 'rood', wat betekent dat de beperkingen die andere Europese landen zoals Duitsland, Frankrijk en Noorwegen voor Nederlandse vakantiegangers hebben ingesteld wat langer van kracht blijven.

Onderzoek bevestigt dat neanderthalers kunst konden maken

Onderzoekers hebben na drie jaar onderzoek geconcludeerd dat 64.000 jaar oude rotstekeningen in Spaanse grotten door neanderthalers zijn gemaakt. Ze bevestigen hiermee de hypothese dat de uitgestorven mensensoort in staat was om kunst te maken.

Hassan bezorgt Nederland op 5.000 meter eerste olympische atletiekgoud in 29 jaar

Sifan Hassan heeft maandag op de Olympische Spelen in Tokio het goud gepakt op de 5.000 meter. De atlete bezorgde Nederland daarmee de eerste gouden medaille in de atletiek in 29 jaar. De 28-jarige Hassan begon haar race - zoals gewoonlijk - achter in de groep en kwam langzaamaan naar voren. Bij het ingaan van de laatste ronde versnelde ze en op 200 meter voor de streep pakte Hassan de leiding, die ze vervolgens niet meer uit handen gaf: 14.36,79 minuten.

Reuzenpanda Huan Huan bevalt van gezonde tweeling in Franse dierentuin

Twee reuzenpanda's zijn maandag 2 augustus rond 1.00 uur geboren in de Franse dierentuin ZooParc de Beauval in Saint-Agnan. Reuzenpanda Huan Huan is bevallen van een gezonde tweeling. Ze zijn erg helder, roze en mollig, laat de dierentuin weten.