Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Herman van Veen breekt met 561 optredens Carré-record van Toon Hermans

Cabaretier Herman van Veen heeft donderdagavond zijn 561e solovoorstelling in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam gespeeld. Het oude record stond op naam van Toon Hermans, die in totaal 556 keer solo op het iconische podium stond.

Wetenschappers denken het oudste dierenfossiel ooit te hebben gevonden

Wetenschappers hebben mogelijk een 890 miljoen jaar oud fossiel van een zeespons gevonden in Canada. Als de vondst echt een fossiel blijkt te zijn, dan is dit het alleroudste dierenfossiel dat ooit gevonden is

Nederlandse robotarm gekoppeld aan het internationale ruimtestation

De Nederlandse robotarm van 11 meter lang is donderdag aangekomen bij het internationale ruimtestation (ISS). De arm gaat onder meer helpen bij ruimtewandelingen, zodat astronauten minder vaak naar buiten hoeven.

Medaillewinnaar repareert kapotte punt van kano met condoom

Blokkeerschip Ever Given met maanden vertraging aangekomen in Rotterdam

De Ever Given, het containerschip dat in maart zes dagen lang het Suezkanaal blokkeerde, is donderdagochtend met meer dan drie maanden vertraging aangekomen in de haven van Rotterdam.

Duitse vrouw loopt wekenlang onwetend rond met lot ter waarde van 33 miljoen

Een Duitse vrouw heeft zich wekenlang niet gerealiseerd dat zij plotseling multimiljonair was geworden. Ze had een lot van een loterij gekocht, in haar handtas gestopt en wekenlang allerlei plaatsen bezocht met haar tas, zonder te weten dat het stukje papier 33 miljoen euro waard was geworden.

Nederland breekt 93 jaar oud record met acht olympische medailles op één dag

Met acht medailles in Tokio gaat woensdag 28 juli de boeken in als de dag met de meeste Nederlandse medailles ooit op de Spelen. Het record, zeven olympische medailles op 11 augustus 1928 in Amsterdam, is gebroken.

Eerste Nederlandse olympische medaillewinnaars gehuldigd in Scheveningen