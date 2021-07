Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Drentse droneclub vindt vermiste koeien terug in Duits maisveld

Man in Alaska gered na week lang te zijn aangevallen door grizzlybeer

Een man is in de Amerikaanse staat Alaska gered door de plaatselijke kustwacht nadat hij naar eigen zeggen een week lang aanvallen van een grizzlybeer had overleefd.

Oranjevrouwen beginnen Spelen met bizarre 10-3-zege op Zambia

De Oranjevrouwen zijn woensdag met een bizarre zege begonnen aan hun eerste Olympische Spelen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman haalde in het Japanse Miyagi de dubbele cijfers tegen Zambia: 3-10.

Great Barrier Reef nog niet op lijst bedreigd werelderfgoed na lobby Australië

Het Great Barrier Reef in Australië komt voorlopig niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Het besluit hierover is uitgesteld na een uitgebreide lobby door Australië.

Britse prins George viert achtste verjaardag

De Britse prins George, de oudste zoon van prins William en zijn vrouw Kate Middleton, is donderdag acht jaar oud geworden.

Oliver (18) uit Nederland maakt ruimtevlucht: 'Onbeschrijfelijk intens'

Ruimtevaartbedrijf Blue Origin heeft dinsdag zijn eerste commerciële ruimtevlucht gemaakt. De raket met de achttienjarige Nederlander Oliver Daemen, de rijkste mens op aarde Jeff Bezos en twee anderen steeg op vanaf de ruimtebasis in het westen van Texas.

Filipijns huwelijk gaat door terwijl tyfoon voorbijraast

Besmettingen bij jongeren sijpelen nog niet door naar oudere leeftijdsgroepen

Hoewel het aantal positieve coronatests onder jongeren groot blijft, besmetten zij nog niet massaal de leeftijdsgroepen boven hen. Dat zegt Susan van den Hof, hoofd van het Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten bij het RIVM, dinsdag in gesprek met NU.nl.

Nederlander laat geld weer rollen, vooral voor kleding, auto's en energie

De Nederlandse consument gaf in mei 8,8 procent meer uit dan in dezelfde maand een jaar eerder. Aan vrijwel alles werd meer uitgegeven, meldt statistiekbureau CBS donderdag.