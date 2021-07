Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Elfjarige Laurent Simons behaalt bachelor in één jaar met gemiddeld een negen

De elfjarige Laurent Simons, ook wel 'wonderkind' genoemd, heeft zijn bachelor Fysica aan de Universiteit Antwerpen summa cum laude gehaald. Hoewel de studie normaal gesproken drie jaar duurt, rondde Simons deze in één jaar af.

Veertienvoudig kampioen hotdogs eten breekt eigen wereldrecord

Veertienvoudig kampioen hotdogs eten Joey Chestnut heeft zondag de Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest gewonnen, meldt ESPN. De 76 hotdogs die de Amerikaan, inclusief broodje, in tien minuten wist weg te werken betekenden een nieuw wereldrecord.

Boliviaanse clowns krijgen prik om jongeren te overtuigen

Gaslek in sportschool blijkt na onderzoek brandweer 'stinkvrucht'

Een melding van een gaslucht in een sportschool in Veldhoven bleek na vruchteloos onderzoek van de brandweer te wijten aan een doerian, meldt het Eindhovens Dagblad maandag. Doerians zijn berucht omdat de vruchten hevig kunnen stinken.

Voor het eerst kever gefilmd die ondersteboven aan wateroppervlak loopt

Een kever in Australië is vastgelegd op beeld terwijl het insect beweegt aan de onderkant van het wateroppervlak. Volgens The Guardian is het de eerste keer dat dit fenomeen gefilmd is.

Reddingswerkers redden reekalf tijdens grote bosbrand in Rusland

Scheidsrechter Kuipers krijgt als eerste Nederlander leiding over EK-finale

Björn Kuipers is door de UEFA aangesteld als scheidsrechter voor de EK-finale van zondag tussen Engeland en Italië. Hij is daarmee de eerste Nederlander die de eindstrijd van een EK of WK mag fluiten.