Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

'Uitgestorven' inheemse muis Australië blijkt na een eeuw nog te bestaan

De Goulds muis, waarvan wetenschappers ruim 150 jaar lang dachten dat die was uitgestorven, blijkt nog in groten getale voor te komen op een klein eiland voor de kust van West-Australië. Dat meldden wetenschappers dinsdag volgens The Guardian.

Duikteams halen 5.500 kilo afval van scheepswrakken uit Noordzee

Duikteams uit Nederland en België hebben afgelopen week 5.500 kilogram afval van scheepswrakken uit de Noordzee gevist. Er werden veel plastic, visnetten en vislood gevonden en meegenomen.

Verdwenen gewaande waddenviltbij na dertig jaar teruggevonden op Texel

De zeer zeldzame waddenviltbij is weer gespot op Texel. Aangezien de bij sinds 1991 niet meer in Nederland was gezien, stond het diertje al een poos op de Rode Lijst met soorten die uit Nederland zijn verdwenen.

82-jarige piloot wordt oudste astronaut ooit

Sterftecijfer voor het eerst in pandemie onder verwacht niveau

Vorige week overleden voor het eerst sinds de uitbraak van COVID-19 beduidend minder mensen dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar, meldde het CBS vrijdag.

Gratis maandverband en tampons voor Rotterdamse meisjes uit arme gezinnen

In Rotterdam kunnen meisjes van ouders met een laag inkomen voortaan maandverband, tampons en inlegkruisjes aanschaffen met geld van de gemeente. Dat kunnen ze doen via het zogeheten jeugdtegoed op de Rotterdampas.

Duiker bevrijdt potvis van touwen in Indische Oceaan

Uit Duitse dierentuin ontsnapte rode panda is teruggevonden in een boom

De dierentuin van de Duitse stad Duisburg, vlak bij de grens met Nederland, heeft na ruim 24 uur zijn vermiste rode panda terug. Het dier is gevonden in een boom in de buurt van zijn verblijf.