Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Amerikaanse kreeftenvisser zegt te zijn opgeslokt en uitgespuugd door walvis

Een Amerikaanse kreeftenvisser is naar eigen zeggen met de schrik vrijgekomen nadat hij vrijdag in de bek van een bultrugwalvis was terechtgekomen en uiteindelijk weer werd uitgespuugd. Het verhaal van Michael Packard (56) werd als eerste gebracht door de lokale krant Cape Cod Times.

Marco Borsato bevestigt relatie met Leontine: 'Het is aan'

Marco en Leontine Borsato zijn weer bij elkaar na een periode van voorzichtig daten. "We hebben soort van verkering", vertelde de zanger aan het Belgische radiostation Joe.

New York viert vaccinatiemijlpaal met grote vuurwerkshow

Oranje zeker van achtste finales en groepswinst EK door zege op Oostenrijk

Het Nederlands elftal heeft zich donderdag geplaatst voor de knock-outfase van het EK én groepswinst veiliggesteld. De ploeg van bondscoach Frank de Boer was in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam met 2-0 te sterk voor Oostenrijk.

Enorme vis die al sinds prehistorie bestaat kan 100 worden en is 5 jaar zwanger

De coelacanth, een enorme vis die al sinds de prehistorie in de wateren van de wereld zwemt, kan honderd jaar worden. Een zwangerschap bij de prehistorische vis kan liefst vijf jaar duren, schrijft persbureau AP donderdagavond op basis van een nieuwe studie.

Donderdag eerste tropische dag van 2021 en warmste 17 juni ooit

Het kwik steeg donderdag in De Bilt tot boven de 30 graden. Daarmee is het de eerste officiële tropische dag van 2021. De tropische temperatuur werd gemeten om 13.50 uur, toen de thermometer de 30,3 graden aantikte.

Zweefvliegtuigpiloot in VS cirkelt om windhoos om te stijgen

Bonaire pakt als laatste Nederlands-Caribisch eiland wegwerpplastic aan

Bonaire gaat samen met het Wereld Natuurfonds (WNF) werken aan het verminderen van het wegwerpplastic, meldt het Antilliaans Dagblad dinsdag. Het eiland is het laatste eiland van Caribisch Nederland dat het probleem van wegwerpplastic gaat aanpakken.

Kabinet zet grotere stap in heropeningsplan, bijna alles kan op 1,5 meter

Nederland neemt vanaf zaterdag 26 juni afscheid van bijna alle coronamaatregelen. Alleen waar de 1,5 meter afstand niet kan worden gegarandeerd, gelden vanaf die datum nog voorwaarden. Dat maakte het demissionaire kabinet vrijdagavond bekend op een persconferentie.