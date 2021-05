Het goede weer op de Mount Everest heeft afgelopen week tot meerdere records geleid. Het record voor snelste beklimming van de hoogste berg ter wereld door een vrouw is in handen gekomen van een inwoonster van Hongkong, meldt AP zondag.

Vanwege de coronacrisis was de Mount Everest in 2020 afgesloten voor bergbeklimmers. Na de heropening leidde het goede weer afgelopen week tot opstoppingen door honderden bergbeklimmers.

Tsang Yin-hun, een 45-jarige lerares uit Hongkong, beklom de 8.849 meter hoge Mount Everest in 26 uur. Dat betekent een nieuw record voor de snelste beklimming door een vrouw. Dat is nog flink langzamer dan de snelste klimtijd. Sherpa Lakpa Gelu beklom de berg ooit in minder dan elf uur.

Yin-hun is van mening dat haar record ook een kwestie van geluk was. "De top haal je niet alleen met je eigen vaardigheden en teamwork", aldus de lerares.

De Chinees Zhang Hong werd afgelopen week de eerste blinde Aziaat die de Mount Everest bedwong. De oudste Amerikaan die de top van Nepalese berg wist te bereiken is sinds deze week de 75-jarige Arthur Muir, 8 jaar ouder dan de ten tijde van zijn record 67-jarige Bill Burke.

Nepal is in lockdown. Het land heeft te maken met een nieuwe golf COVID-19-besmettingen. In het basiskamp van de Mount Everest op 5.180 meter hoogte raakten tientallen bergbeklimmers besmet met het coronavirus. Drie van de ruim veertig expedities staakten daarom de poging om de top van de berg te bereiken.