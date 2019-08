Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

8chan, het forum waar aanslagplegers manifesten plaatsen

Kort voor de aanslag in het Amerikaanse El Paso, waarbij 22 mensen om het leven kwamen, verscheen een manifest op het extreemrechtse forum 8chan, vermoedelijk van de schutter. Er ontstond kritiek op het forum en daarop besloot internetbedrijf Cloudflare zijn diensten, waarmee websites beschermd kunnen worden tegen digitale aanvallen, niet langer aan 8chan te leveren. NUjij'er Ahaa begrijpt alle ophef rondom 8chan wel.

“De vrijheid van meningsuiting is door weldenkende mensen tot mensenrecht benoemd, maar met als achtergrond politieke en filosofische opvattingen en discussies. Ik denk niet dat ze zich realiseerden dat veel uitspraken niks te maken hebben met uitwisseling van gedachten met als doel er gezamenlijk beter van te worden. Schelden met als doel te kwetsen, anderen kleineren met als doel ze te ontmenselijken, aperte leugens, complottheorieën, opruiende verzinsels… Er moet een balans zijn tussen de vrije uitwisseling van ideeën en het intomen van uitlatingen die schadelijk zijn voor de maatschappij. En dat is een precaire balans, omdat je niet wilt dat een overheid alles wat van de status quo afwijkt als “schadelijk” bestempelt. Ik vind wel dat we nu te ver zijn doorgeslagen naar absolute vrijheid van uiten. Dat vooronderstelt een zelfbeheersing die nu te vaak ontbreekt. En als mensen dat zelf niet kunnen opbrengen, dan moet iemand dat maar voor ze doen. 8chan bijvoorbeeld, ja.” Ahaa

NS start proef met reclame in de trein

De NS gaat vanaf september een proef starten met reclame in de trein. Per week wordt in de treinen één advertentie gedraaid die maximaal eens keer per vijf minuten wordt getoond. De meeste gebruikers op NUjij lijken geen behoefte te hebben aan reclame in de trein, daarom geeft lezer Potigecavia een belangrijk advies aan de NS.

“Wat mij belangrijker lijkt, is om te zorgen dat de reisinformatie sowieso altijd getoond wordt. Regelmatig staat het scherm de gehele rit uit of worden er landschapsfoto's getoond. Mensen zonder toegang tot reisinformatieapps hebben dan geen idee hoe of wat.” Potigecavia

Dagje museum of dierentuin in vijf jaar flink duurder geworden

De prijs van een dagje uit is in de laatste vijf jaar harder gestegen dan het gemiddelde prijspeil in de Nederlandse economie. Vooral musea en dierentuinen zijn in verhouding met 17 procent de laatste vijf jaar flink in prijs gestegen. Lezer Cor_Rector neemt dan ook passende maatregelen voor een dagje uit.