De Pride Walk in Amsterdam wordt zaterdag opgedragen aan de vermoorde lhbt-activiste Yelena Grigoryeva. De Russische vrouw werd vorige week gedood vlakbij haar woning in Sint-Petersburg.

Grigoryeva ontving al enige tijd doodsbedreigingen vanwege haar betrokkenheid bij de Russische lhbt-beweging.

De Pride Walk begint zaterdag met een manifestatie bij het Amsterdamse Homomonument, waar een foto geplaatst zal worden van Grigoryeva. Na de manifestatie wordt de foto voor de demonstratie uitgedragen door activist Kirill Khattoev, die in het verleden samen met haar actie voerde.

De Pride Walk in Amsterdam vraagt elk jaar aandacht voor de huidige situatie van lhbt's in landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is.

De route van het evenement is dit jaar aangepast. De stoet loopt richting het Vondelpark, via de PC Hooftstraat en onder het Rijksmuseum door. In het Vondelpark wordt Pride Amsterdam vervolgens bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed van Nederland.