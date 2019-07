Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Maandag 22 juli: Japan presenteert de mascottes voor de Olympische Spelen van 2020, een brand verwoest een meubelfabriek in Culemborg en India lanceert succesvol een raket met aan boord zijn eerste maanlander.

Dit zijn Miraitowa (links) en Someity (rechts), de robotmascottes voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. De robotjes zijn ongeveer zo groot als een peuter en zullen atleten en bezoekers verwelkomen op de diverse sportlocaties. (Foto: Pro Shots)

Een bronzen standbeeld van de bemanning van de Apollo 11 is onthuld op het Kennedy Space Center in de Amerikaanse staat Florida. De astronauten Neil Armstrong (midden) en Buzz Aldrin (rechts) zetten vijftig jaar geleden als eerste mensen ooit voet op de maan. Astronaut Michael Collins (links) bleef in de ruimtecapsule. (Foto: Pro Shots)

De politie heeft een grote hennepkwekerij aangetroffen in Eindhoven. In een bedrijfspand stonden zo'n duizend planten. (Foto: Pro Shots)

Bij een brand op een industrieterrein in Culemborg is een meubelfabriek volledig verwoest. Rookwolken waren in de wijde omtrek te zien. (Foto: Brandweer Culemborg)

India heeft succesvol een raket met zijn eerste maanlander gelanceerd. Chandrayaan-2 moet in september landen. (Foto: Reuters)