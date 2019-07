Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

'Ingeleverde kleding vaker oven in door vuilnisdump'

Nederlanders gooien steeds vaker afval en vuilnis in bakken die goede doelen gebruiken om oude kleding te verzamelen. Daardoor moet verzamelde kleding vaker naar de verbrandingsoven en dat veroorzaakt financiële problemen bij goede doelen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Milieu stelt dat burgers betere voorlichting moeten krijgen, NUjij'er HenryZ loopt tegen praktische problemen aan, die volgens hem de weerstand kunnen verklaren.

“Ik praat dit niet goed, maar ik begrijp ook wel dat sommige mensen een soort van afval-moeheid krijgen. Waar ik nu woon heerst een neurotisch afvalscheidingsklimaat. Vier jaar geleden woonde ik in Amsterdam waar alles (niet gescheiden) zonder pasje in elke willekeurige ondergrondse container kon worden gegooid. Als niet elke gemeente het afval scheiden hanteert, is het sowieso zinloos. Ik woon nu in een appartement, geen stortkoker, een mini-berging met 3 containers. Groenafval, papier en restafval. Dan nog de zakken voor het plastic afval, en de blikjes moeten in de glasbak. Het is een seniorenappartement, sinds vorige maand mag de grijze container niet meer gebruikt worden voor restafval, dat moet in een ondergrondse container met pasje, 3 straten verderop. zo krijgen we de senioren in beweging. De glasbak staat aan de andere kant van de wijk, mochten de senioren nog niet genoeg met vuilniszakken op hun rollator rondhobbelen. Wellicht is het dit soort beleid dat dit veroorzaakt.” HenryZ

Hoge Raad houdt Nederlandse Staat verminderd aansprakelijk voor val Srebrenica

De Hoge Raad heeft vrijdag geoordeeld dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor de gebeurtenissen na de val van de Bosnische enclave Srebrenica in 1995, maar wel in mindere mate dan het hof eerder oordeelde. Het hof besloot eerder dat de nabestaanden 30 procent van de geleden schade konden claimen; dat is nu teruggebracht naar 10 procent. Onbegrijpelijk, vindt NUjij'er LoveDoc.

“Juridisch klopt het wellicht, maar gevoelsmatig vind ik het schandalig dat deze vrouwen geen volle compensatie krijgen. Het Nederlands bataljon was daar in opdracht van onze regering. Als je er dan fouten worden gemaakt moet je daar je verantwoordelijkheid voor nemen. Stuur niet die vrouwen zoveel jaar na dato van het kastje naar de muur. Zorg voor compensatie en als je dan vindt dat een deel van die compensatie gedragen moet worden door andere NAVO-partners dan moet de Nederlandse staat dat maar uitzoeken met die partners. Deze vrouwen hebben al te lang moeten wachten in mijn optiek.” LoveDoc

Gediscrimineerde sollicitant kan kans op baan niet zelf vergroten

Minderheden worden in grote mate op de arbeidsmarkt gediscrimineerd, en het maakt niet uit of ze meer of minder informatie delen in hun cv. Dat blijkt uit een uitgebreid veldexperiment van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. NUjij'er Malinowski hoopt dat Nederlanders anders naar dit probleem gaan kijken.

“Het probleem is dat we in een soort vicieuze cirkel zijn beland. Bepaalde etnische minderheden zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit o.a. vanwege hun slechte sociaal-economische positie, en worden vervolgens op basis van hun groepsimago gediscrimineerd op de arbeidsmarkt waardoor hun sociaal economische positie slecht blijft. Hun sociale mobiliteit is hierdoor veel lager dan die van autochtone Nederlanders. Ik vraag me wel eens af of Nederlanders die klagen over criminaliteit onder minderheden en tegelijkertijd zelf discrimineren zich wel bewust zijn van het feit dat ze eigenlijk onderdeel van het probleem zijn? Ik denk dat dit een belangrijke eerste stap kan zijn. Dat we eindelijk eens gaan erkennen dat racisme en discriminatie een serieus probleem vormen in de Nederlandse samenleving. Te lang hebben we dit al ontkend omdat we zo graag vasthouden aan onze ingebeelde nationale identiteit van tolerantie en kleurblindheid. Kritische zelfreflectie, daar snakt Nederland naar.” Malinowski



