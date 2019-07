Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

Kabinet verbiedt zwaarste categorie consumentenvuurwerk

Het kabinet wil vanaf 2020 de huidige zwaarste categorie consumentenvuurwerk landelijk verbieden. Tot een algeheel verbod komt het echter niet, knalvuurwerk en vuurpijlen mogen namelijk nog wel verkocht worden, omdat het volgens vicepremier Hugo de Jonge "een gewaardeerde traditie is", waar "de goeden niet onder de kwaden" moeten lijden. Lezer Rasmo64 denkt dan ook niet dat verbod veel nut zal hebben.

“Of dit verbod genoeg is? Nederlands knalvuurwerk knalt al voor geen meter, want er zit buskruit in. Waar mensen last van hebben is illegaal vuurwerk waar flash in zit, en je kan niet iets verbieden wat al verboden is... Dit verbod heeft dus totaal geen nut en sommige mensen willen en/of kunnen dit niet begrijpen. Afschaffen gaat mij te ver. Men heeft vaak het argument dat er in elke gemeente en professionele show moet gaan komen. Dat gaat gewoon niet lukken i.v.m. het beperkte aantal schietbedrijven en professionals in Nederland.” Rasmo64

Lerarentekort opnieuw toegenomen: 'We vragen te veel van ze'

Nadat bekend werd dat het lerarentekort op basisscholen met 5 procent is toegenomen ten opzichte van vorig jaar, werd op NUjij flink gediscussieerd over waar het misgaat in het basisonderwijs. Terwijl veel lezers praten over loonsverhoging, heeft lezer Winston_Smith_aeacde ook een alternatief idee.

“Het is eerder genoemd: het salaris moet flink omhoog en de status van de docent moet worden verbeterd. Een beginsalaris van € 2500 netto zou al een stap in de goede richting zijn. Dat is echter vrijwel het eindsalaris van een tweedegraads docent in het voortgezet onderwijs. Veel scholen bieden zelfs eerste graders een tweedegraads salaris. Dan de status. Gooi veel pedagogiek overboord. Op een pedagogische academie moet kennis worden opgedaan. Kinderen respecteren kennis. Ze kunnen zelf op internet veel vinden. De leraar moet het internet verslaan en dus niet alleen kennis bezitten, maar ook wijsheid. Hij moet weten waar, wanneer en hoe je kennis gebruikt. Tenslotte moeten kinderen die geen kennis en vaardigheden willen opdoen en dit laten zien door hun gedrag, uit de les worden verwijderd. Deze kinderen moeten onder de hoede van een strenge pedagoog worden gesteld. In de eerste jaren zullen de klassen steeds kleiner worden en die van de pedagoog groter. Na verloop van tijd wordt het tij vanzelf gekeerd.” Winston_Smith_aeacde

Boa's Rijkswaterstaat mogen boetes geven voor rijden over vluchtstrook

Weginspecteurs van Rijkswaterstaat die de status van buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) hebben, mogen vanaf nu boetes uitschrijven aan automobilisten die over de vluchtstrook rijden en voor hoogteoverschrijdingen bij tunnels. Lezer John68 vindt dit een "heel goede zaak".

“Een stok achter de deur is van oudsher nog steeds de beste methode om een bepaald wenselijk gedrag te motiveren. Het verhogen van de pakkans zal uiteindelijk leiden tot minder gevaarlijke situaties op de weg, even afgezien van een aantal hardleerse individuen die daar dan ook een hoge prijs voor gaan betalen. We leven in een tijd waarin het voor de politie steeds moeilijker wordt om te handhaven en op overtredingen boetes te schrijven. Elektronische hulpmiddelen kunnen dit deels opvangen maar er wordt steeds meer uitgeweken naar BOA's zoals handhaving etc. om dit gat te dichten. Hierdoor kan de politie met haar beperkte capaciteit zich ook meer richten op hetgeen dat veel verkeerszondaars en andere overtreders altijd roepen: boeven vangen.” John68

