Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Woensdag 10 juli: Larry wacht op de Britse premier, Angela Merkel trilt weer en Máxima in Bangladesh.

Vertegenwoordigers van Rotterdam, Maastricht, Arnhem, Den Bosch en Utrecht zijn naar Hilversum afgereisd om hun bidbooks voor het Eurovisie Songfestival in te leveren. (Foto: NPO)

De politie heeft in het bos bij Laren duizenden poststukken gevonden nadat een voorbijganger alarm sloeg over omgewoelde grond. De poststukken lagen verdeeld over acht diepe kuilen. (Foto: Politie Gooi en Vechtstreek)

Voor de tweede keer in een week tijd is een dwergvinvis aangespoeld op de Wadden. Op Schiermonnikoog is woensdag een dwergvinvis, die een dag eerder aanspoelde, gevonden. (Foto: Zeezoogdieren.org)

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is voor de derde keer hevig trillend in het openbaar gezien. Volgens haar woordvoerders is er niets aan de hand met Merkels gezondheid.

Larry, de poes van Downing Street 10, wacht geduldig tot de leiderschapsstrijd binnen de Conservatieve Partij is uitgevochten en hij weet wie de nieuwe Britse premier wordt. (Foto: AFP)

Koningin Máxima bezocht in Bangladesh een textielbedrijf. (Foto: ANP)

Een enorm lavendelveld in Moldavië is onder toeristen heel populair als plek om selfies en andere foto's te maken. (Foto: EPA)

Megan Rapinoe viert samen met haar teamgenoten de wereldtitel voetbal. Tienduizenden fans juichten de Amerikaanse vrouwen toe in New York. (Foto: AFP)