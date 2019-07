De Werelderfgoedlijst van VN-organisatie UNESCO is de afgelopen dagen uitgebreid met tientallen culturele locaties en natuurgebieden. Een overzicht van de nieuwste toevoegingen aan de lijst.

Pagan is een van de vroegere hoofdsteden van Myanmar, gesticht door het Pagan-volk dat in de elfde tot de dertiende eeuw in Myanmar leefde. (Foto: UNESCO/Department of Archaeology and National Museum)

De Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden liggen in het uiterste zuiden van de Indische Oceaan. UNESCO prijst het afgelegen natuurgebied van 67 miljoen hectare om de vele vogels en zeezoogdieren. (Foto: AFP)

De Zuid-Koreaanse seowon-academies zijn onderwijsinstellingen die de leer van de Chinese Confucius leerden. De academies liggen in Zuid- en Centraal-Zuid-Korea. (Foto: UNESCO/National Research Institute of Cultural Heritage)

Het schrift op steen in de Milk River-vallei in Canada, bij de grens met de Verenigde Staten, is rond 1.800 voor Christus geschreven door de Blackfoot-stam. (Foto: UNESCO/Alberta Parks)

Het Vatnajökull Nationaal Park omvat 14 procent van IJsland. In het vulkanisch gebied is een van Europa's grootste gletsjers te vinden. (Foto: AFP)

Het Albanese deel van het gebied Ohrid is volgens UNESCO een toevluchtsoord voor miljoenen jaren oude soorten zoetwaterfauna en -flora. In 1979 werd het Noord-Macedonische deel al op de lijst gezet. (Foto: AFP)

De vuursteenmijnen in het Poolse Krzemionki Opatowskie vormen een ondergronds gangencomplex uit de Late Steentijd en de Vroege Bronstijd. (Foto: UNESCO/K. Pęczalski/ Historical and Archaeological Museum in Ostrowiec Świętokrzyski)

De nationale paardenfokkerij bij het Tsjechische Kladruby nad Labem is gesticht in 1579 door de keizer van het Heilig Roomse Rijk. (Foto: UNESCO/National Stud Farm at Kladruby nad Labem)

Het watermanagementsysteem van het Zuid-Duitse Augsburg. Een 14e eeuws systeem van onder meer kanalen en watertorens. (Foto: UNESCO/Büro für Industriearchäologie)

De mijnen van het Duitse en Tsjechische Ertsgebergte werden in de middeleeuwen gebruikt om metalen te delven. Het was destijds de belangrijkste Europese bron van zilver. (Foto: UNESCO/J. Kugler)

Babylon in Irak was ooit het centrum van een uitgestrekt rijk, bekend om zijn torens en tempels. De archeologische stad werd in de 24e eeuw voor Christus voor het eerst genoemd. (Foto: AFP)

De koloniale plaats Paraty en eiland Ilha Grande in Brazillië worden geroemd om de cultuur en biodiversiteit. Naast een van van de best behouden kustplaatsen van het land, is hier ook een deel van het Atlantisch Woud te vinden. (Foto: UNESCO/IPHAN)

De oude metaalbewerkingsplaatsen in Burkina Faso komen uit de achtste eeuw voor Christus en bestaan uit mijnen, ovens en oude woningen. De plek is het oudste bewijs van de ontwikkeling van ijzerproductie in Burkina Faso.(Foto: UNESCO/DSCPM/MCAT)

Het toevluchtsoord voor migratievogels langs de kust van de Gele Zee en de Golf van Bohai in China wordt gezien als het grootste waddengebied ter wereld. Vele vissen en schaaldieren leven hier, maar het is vooral een belangrijke plek voor grote groepen migratievogels. (Foto: UNESCO/Yancheng Broadcasting Television)

De Kaspisch-Hyrcaanse gemengde bossen van Iran strekken uit over een gebied van 850 kilometer langs de Kaspische Zee. De bomen zijn tot 50 miljoen jaar oud en er leven 180 vogelsoorten en 58 zoogdiersoorten. (Foto: UNESCO/Fariba Babaei)

De Dilmun-grafheuvels in Bahrein zijn gebouwd tussen 2050 en 1750 voor Christus en bestaan uit 21 opgravingsplekken in het westen van Bahrein. Zes van deze plekken bevatten samen 11.774 grafheuvels en de andere vijftien hebben zeventien koninklijke graven. (Foto: UNESCO: Think Heritage)

De hoogvlakte van de kruiken, gelegen in Centraal-Laos. De ruim 2.100 kruiken zijn 2000 tot 2500 jaar oud. (Foto: AFP)

Het Budj Bim-landschap in Zuid-West-Australië is een groot natuurgebied bestaande uit onder meer kanalen, vulkaangebieden en moerassen. Het gebied vormde zes millennia een belangrijke plek voor economische en sociale gelegenheden voor de lokale bevolking. (Foto: UNESCO/Gunditj Mirring Traditional Owners Aboriginal Corporation)

De ruïnes van Liangzhu-stad in het zuidoosten van China waren ooit een staat in het China van de Late Steentijd. Het bestaat uit vier gebieden die elk onderdeel waren van een stad, met onder meer irrigatiesystemen en monumenten. (Foto: UNESCO/Ditto)

De ommuurde stad van Jaipur ligt in het noordwesten van de Indiase deelstaat Rajasthan en werd in 1727 gesticht. Veel steden uit deze tijd waren op heuvels gebouwd, maar Jaipur is op vlak gebied gebouwd en heeft een rasterindeling, wat vooral door Westerse culturen werd gebruikt. (Foto: UNESCO/DRONAH)

De Ombilin-koolmijnen in Sawahlunto in Indonesië zijn vanaf het einde van de negentiende eeuw aangelegd door de Nederlandse koloniale regering. Lokale bevolking en gevangen werkten aan de mijnen, die ook een naastgelegen stad en opslagplaatsen heeft. (Foto: UNESCO/Office of Cultural Affairs, Historical Remains and Museum)

De Mozu-tombes in Japan liggen net boven Osaka en bestaan uit 49 tombes van verschillende formaten, afkomstig uit de derde tot de zesde eeuw. De tombes werden voor de elite gemaakt en bevatten onder meer versieringen, wapens en pantser. (Foto: UNESCO/Sakai City Government)

Het koninklijke paleis van Mafra ligt ongeveer 30 kilometer ten noordwesten van de Portugese hoofdstad Lissabon. Het vierhoekige gebouw herbergt onder andere de paleizen van koning en koningin, een koninklijke kapel, een Franciscaans klooster en een bibliotheek met 36.000 boeken. (Foto: UNESCO/DGPC)

Het heiligdom van Bom Jesus do Monte is een cultureel landschap gelegen op de hellingen van de berg Espinho. Deze berg ligt in het noorden van Portugal. Het heiligdom werd ontwikkeld in een periode van meer dan zeshonderd jaar, voornamelijk in barokke stijl, en toont een Europese traditie van het creëren van Sacri Monti, oftewel heilige bergen. (Foto: UNESCO/João Paulo Sotto Mayor)

De kerken van de Pskov School voor Architectuur liggen in het noorden van Rusland, in de buurt van de Velikayarivier. Kerken, kathedralen, kloosters, torens van forten vormen een groep monumenten in de historische Russische stad Pskov. De school ontwierp vele monumenten, voornamelijk in de vijftiende en zeventiende eeuw (Foto: UNESCO/ State budgetary institution of culture “Research and Development Centre for Conservation and Use of Historical and Cultural Monuments of the Pskov Region)

Het Jodrell Bank Observatorium ligt op het platteland in noordwest-Engeland. Het is 's werelds belangrijkste sterrenkundige waarnemingscentrum voor radioastronomie. Op het platteland heeft het centrum geen last van andere verstorende radiogolven. (Foto: UNESCO/Anthony Holloway)

De historische stad Sheki in Azerbeidzjan ligt tegen het gebergte van de Grote Kaukasus aan en wordt in tweeën gedeeld door de rivier Gurjana. Het historische centrum van Sheki werd herbouwd na de verwoesting van een vroegere stad door modderstromen in de 18e eeuw. (Foto: UNESCO/Azerberpa)

Risco Caído ligt in een uitgestrekt berggebied op Gran Canaria, een van de Canarische eilanden. De bezienswaardigheid bestaat onder andere uit kliffen, ravijnen en vulkanische formaties. In het landschap staan verschillende overblijfselen van bijvoorbeeld graanschuren en stortbakken, wat de aanwezigheid van pre-Spaanse volkeren aantoont. (Foto: UNESCO/Nacho Gonzalez)

Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene is een landschap in het noordoosten van Italië. Een gedeelte van het gebied is een deel van het wijnbouwlandschap van wijnproductiegebied Prosecco. (Foto: UNESCO/Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg)

De architectuur van Frank Lloyd Wright uit de twintigste eeuw staat bekend als 'organisch'. Het cultureel eigendom van Lloyd Wright bestaat uit acht gebouwen verspreid over de Verenigde Staten, waaronder het museum Guggenheim in New York en het Herbert en Katherine Jacobs Huis in Wisconsin. (Foto: UNESCO/Solomon R. Guggenheim Museum).