Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Donderdag 4 juli: Holleeder veroordeeld tot levenslang, zes doden bij een tornado in China en een vulkaanuitbarsting op het Italiaanse eiland Stromboli.

Willem Holleeder is donderdag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De rechtbank van Amsterdam acht hem schuldig aan alle ten laste gelegde moorden en lidmaatschap van een criminele organisatie. (Foto: ANP)

In de Chinese stad Kaiyuan zijn zes mensen om het leven gekomen bij een tornado. Meer dan 190 mensen raakten gewond. (Foto: Pro Shots)

Blusvliegtuigen zijn bezig met het blussen van een brand na een vulkaanuitbarsting op het Italiaanse eiland Stromboli. De uitbarsting heeft tot één dode geleid. Ook is iemand gewond geraakt. ( Foto: AFP)

Songfestivalwinnaar Duncan Laurence is donderdag gehuldigd in Hellevoetsluis. (Foto: ANP)

In de Amerikaanse stad Fort Mill in South Carolina is donderdag een container vol vuurwerk in brand gevlogen. Dat zorgde ervoor dat het opgeslagen vuurwerk massaal de lucht in vloog.