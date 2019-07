Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

Klanten Yarden moeten bijbetalen voor uitvaart

Enkele honderdduizenden klanten van Yarden die een uitvaartverzekering hebben bij het bedrijf, moeten kostenstijgingen van de uitvaart zelf gaan betalen omdat het bedrijf met financiële problemen kampt. Hoewel dit een nare en gevoelige kwestie is, ziet lezer arjan85 echter geen andere weg voor het uitvaartbedrijf.

“Ik zie hier veel mensen afgeven op Yarden, maar wat moeten ze anders? Gewoon doorgaan op de huidige manier met faillissement als gevolg? Dan krijgt niemand meer iets... Als een instelling in de financiële problemen raakt, kost je dat als klant geld zelfs al worden er maatregelen getroffen door DNB om het verlies te beperken. Dat is heel vervelend, maar onvermijdelijk. Dit zal ook zeker ergens in de voorwaarden zijn opgenomen, ze mogen dit namelijk niet zomaar doen dus onder de streep heb je als polisnemer met dit risico ingestemd. Het probleem schuilt ook voor een groot deel in de belachelijke prijzen van alles wat met een uitvaart te maken heeft. In deze business wordt grof geld verdiend, en de mensen betalen het, want het is iets dat moet gebeuren. Vanwege het sentiment geven mensen ook al snel wat meer uit, want het moet wel zo mooi mogelijk zijn. Daar maken uitvaartondernemingen natuurlijk graag gebruik/misbruik van.” arjan85

Timmermans grijpt naast EU-toppositie

Nadat PvdA'er Frans Timmermans eerder afzag van een zetel in het Europees Parlement, is het hem niet gelukt om het voorzitterschap van de Europese Commissie te bemachtigen. Ursula von Leyen, de Duitse minister van Defensie, werd naar voren geschoven. Lezer Malinowski vindt het jammer dat de Nederlander naast de belangrijkste positie in de Commissie greep.

“Jammer dat Timmermans naast deze positie grijpt. Europa heeft iemand nodig die Oost-Europa durft aan te pakken. Die zorgt dat ze niet alleen profiteren maar ook bijdragen. Timmermans heeft reeds laten zien dat hij daartoe bereid is. Helaas heeft dat hem ook juist de overwinning gekost. Von der Leyen ken ik eerlijk gezegd niet goed genoeg om er een fatsoenlijk voordeel over te kunnen vellen. Wel heb ik begrepen dat ze voorstander is van meer Europese eenwording? Dat juich ik in principe in ieder geval toe.” Malinowski

Burgemeester Halsema onderzoekt mogelijke sluiting Wallen

Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema verkent momenteel meerdere mogelijkheden voor een nieuw prostitutiebeleid op de Amsterdamse Wallen. Een van de opties is een verplaatsing van de raamprostitutie of zelfs sluiting van een van de raambordelen. Lezer Asimo vindt dat laatste een slecht idee.

“Niet omdat de wallen een lucratieve toeristische trekpleister voor de gemeente Amsterdam vormt maar omdat je daarmee slechts een pyrrusoverwinning mee behaalt. Op papier zijn de wallen gesloten maar in de praktijk gaat de prostitutie dan in alle hevigheid gewoon door, maar ditmaal onttrokken van een controlerend orgaan - de gemeente - met alle negatieve gevolgen van dien. Laten we eerlijk zijn, het “oudste” beroep ter wereld kun je niet op bureaucratische wijze stopzetten, prostitutie zal altijd blijven bestaan. Daarom is het veel verstandiger dit gegeven feit te erkennen en juist meer prostitutie toe te staan samen (!) met meer regulering en méér toezicht. Als je prostitutie volledig legaliseert komen deze praktijken beter in beeld en kan je het reguleren. Dit vereist meer personeel, inzet, en geld. Maar het criminaliseren van prostitutie kost mijns inziens op de lange termijn nog meer geld en nog belangrijker: meer slachtoffers.” Asimo

Politie deelt tientallen boetes uit wegens appen op de fiets

Sinds 1 juli is het verboden om een telefoon in je hand te houden tijdens het fietsen. Wie blijft appen op de fiets riskeert een boete van 95 euro. Op de eerste dag van het ingaan van het verbod waren er al tientallen mensen bekeurd voor deze overtreding. Een goede ontwikkeling, vindt lezer Oud_Militair.

“Deze wet is zonder meer prima en het handhaven ervan ook. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid. En nergens anders om. Sommige reageerders hieronder willen het graag onderdeel laten zijn van een soort persoonlijke kruistocht tegen het gebruik van mobieltjes in het algemeen. En vroeger dit en dat. Dat is niet verstandig. Het leidt de aandacht af. Er is maar 1 reden en 1 doel: verbeteren verkeersveiligheid. Andere morele discussies en meningen zijn hier niet relevant en leiden af van waar het om gaat.” Oud_Militair

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal 'respect' en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.