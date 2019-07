Marshae Jones, een vrouw die op 26 juni in de Verenigde Staten werd aangeklaagd voor doodslag nadat ze in haar buik werd geschoten en daarbij haar baby verloor, wordt volgens ABC3340 niet langer aangeklaagd.

De openbare aanklager in Jefferson County, in de staat Alabama, zei woensdag op een persconferentie dat het vervolgen van Jones "geen logische volgende stap in de rechtsgang" is.

De 27-jarige Jones was vijf maanden zwanger toen ze op 4 december 2018 op het parkeerterrein van een winkel in de Amerikaanse plaats Pleasant Grove ruzie kreeg met een vrouw, waarna een vechtpartij ontstond. Vervolgens schoot een andere vrouw op Jones, om zichzelf "te verdedigen", zo verklaarde zij later.

Jones werd in haar buik geraakt, wat de dood van haar ongeboren kind veroorzaakte. De 23-jarige schutter werd niet vervolgd. In Alabama wordt de foetus bij geweld tegen een zwangere vrouw als slachtoffer erkend.