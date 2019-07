Donderdag doet de rechtbank Amsterdam uitspraak in de strafzaak tegen Willem Holleeder. Rechtbankverslaggever Joris Peters heeft daarom op NUjij, het discussieplatform van NU.nl, tal van vragen beantwoord over de zaak. We zetten de belangrijkste en interessantste vragen en antwoorden op een rij.

Vraag lezer Mijnsinziens: Wat wordt er bedoeld met de verdenking "uitlokken van zes liquidaties?" En welk bewijs is daarvoor geleverd?

"Uitlokken betekent dat Holleeder ervan wordt verdacht dat hij personen geld in het vooruitzicht heeft gesteld om mensen om te brengen. Ook zou hij informatie hebben verschaft over hun verblijfplaats. Het bewijs dat hiervoor is geleverd, zijn vooral verklaringen van getuigen die zeggen van Holleeder te hebben gehoord dat hij de slachtoffers heeft laten ombrengen."

Vraag lezer Gre: Als Holleeder moet zitten, waar komt hij dan terecht en is er hier ook sprake van strafvermindering naar aanleiding van zijn voorarrest?

"Hij zit nu vast in Vught en ik verwacht dat hij daar dan ook voorlopig zal blijven als hij wordt veroordeeld. Het kan wel zijn dat hij op den duur naar een minder streng regime wordt overgeplaatst. En de aftrek van voorarrest is niet hetzelfde als strafvermindering. Je zit namelijk al vast. Als Holleeder levenslang krijgt, gaat dit natuurlijk niet op."

Vraag lezer Joost0202: Mocht Holleeder inderdaad schuldig bevonden worden en het Hof volgt de eis van levenslang, wat betekent deze straf effectief in tijd?

"De zaak dient nu nog bij de rechtbank, maar als Holleeder inderdaad levenslang krijgt, dan betekent dat ook letterlijk levenslang. Wel wordt er na 25 jaar gekeken of iemand in aanmerking komt voor gratie."

Vraag lezer Bergse: Hoe zwaar gaat de rechter de verklaringen van zijn zussen laten meewegen?

"De rechtbank zal moeten bepalen of hij de verklaringen betrouwbaar acht. Als dat zo is, dan zal de rechtbank moeten oordelen hoe zwaar deze meewegen. Als die verklaringen worden ondersteund door ander bewijs, dan zijn ze erg belastend voor Willem Holleeder."



Vraag lezer Wijsneus: Als hij wordt vrijgesproken, dan zal dit een schok voor zijn zussen zijn. Is het OM in staat om ze te beschermen of worden ze aan hun lot overgelaten?



"Stel hij wordt vrijgesproken, dan zal Willem Holleeder niet vrijkomen. Hij moet namelijk nog een oude straf uitzitten voor het bedreigen van Peter R. de Vries. Daarnaast zal het Openbaar Ministerie (OM) hiertegen in beroep gaan, waardoor hij vast blijft zitten. Er zijn problemen geweest tussen het OM de zussen over hun bescherming, maar dat schijnt nu beter geregeld te zijn."

Wil je alle vragen en antwoorden teruglezen? Lees hier de volledige vragensessie terug.