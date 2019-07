Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Maandag 1 juli: het einde van de slavernij wordt herdacht in Amsterdam, demonstranten bestormen het parlementsgebouw in Hongkong en Japan hervat de omstreden commerciële walvisjacht.

Het einde van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen wordt herdacht en gevierd bij het Nationaal Monument Slavernijverleden in Amsterdam. Precies 156 jaar geleden schafte Nederland slavernij formeel af. (Foto: ANP)

Hongkongse demonstranten brengen vernielingen aan in het parlementsgebouw. Maandag is het 22 jaar geleden dat de regio door het Verenigd Koninkrijk werd 'teruggegeven' aan China. (Foto: AFP)

Honderden mensen waren betrokken bij de actie in Hongkong. Ze kwamen binnen door onder meer glas te breken. (Foto: AFP)

Gedupeerden van een failliete rijschoolhouder uit Zoetermeer voeren actie in Den Haag. De eigenaar zegt dat hij bedreigd is en dat hij ondergedoken is. Zondag riep de politie al op om te stoppen met het bedreigen van de rijschoolhouder. (Foto: ANP)

Op het Turkse deel van het eiland Cyprus is een raket ontploft. De explosie veroorzaakte een enorme knal en bosbranden in de directe omgeving. Het gaat mogelijk om een luchtdoelraket uit het nabijgelegen Syrië.

Na ruim dertig jaar mogen in Japan weer walvissen gevangen worden voor commerciële doeleinden. Op de eerste dag zijn zeker twee walvissen gevangen. (Foto: AFP)