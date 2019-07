Voormalig tennistopper Jacco Eltingh heeft op reactieplatform NUjij tal van vragen over Wimbledon en andere aan tennis gerelateerde vragen beantwoord. We zetten de leukste en interessantste vragen en antwoorden op een rij.

Vraag lezer Brian_BJ: Wie zijn jouw favorieten bij het mannen- en vrouwenenkelspel?

"Bij de mannen strijden Djokovic, Federer en Nadal voor de titel. Bij de vrouwen Kvitova (indien fit), Pliskova, Williams en Bertens."

Vraag lezer Thomas_Alexander: Hoe mooi is Wimbledon in vergelijking met andere Grand Slams? Wat is jouw algehele ervaring aldaar?

"Mega! Hoewel andere Slams ook ongelofelijk zijn. Als sportliefhebber, niet eens als tennisliefhebber, moeten deze op je bucketlist staan. Wimbledon is voor mij favoriet, daarna Australian Open, Roland Garros en US Open. Waarbij Roland Garros na deze laatste editie van de laatste plek af is."

Vraag lezer Niksaandehand: Van welke Nederlandse man, naast Robin Haase, kunnen we de komende jaren iets verwachten op ATP-niveau?

"Tim van Rijthoven, Botic van Zandschulp, Tallon Griekspoor, Ryan Nijboer, Jesper de Jong om zo de eersten te benoemen. We hebben nu een grote groep jonge mannen, die als ze samen blijven trainen en reizen, ons nog gaan verrassen. Dus naast deze namen gaan nog een paar jongens iets moois laten zien. Alleen, wie dat zal worden, hangt van veel factoren af. Iemand gaat ons verbazen."

Vraag lezer TomS: Kan de KNLTB, en jij als directeur, een rol spelen in het organiseren van een groot WTA-toernooi in ons land, nu Kiki zo populair geworden is?

"Daar kunnen en willen we zeker aan meewerken. Vergeet niet dat we Rosmalen al hebben. Echter denk ik dat we als bond op dit moment het meeste baat hebben bij één of twee toernooien die daar net een slag onder zitten, met 60.000 -125.000 euro prijzengeld. Er zijn veel speelsters die daar kunnen en willen spelen. We omarmen elk initiatief."

Vraag lezer Christiaan_Kelder: Wat moet er volgens u veranderen aan het imago van tennis in Nederland?

"Interessant thema! Vind jij dat er iets fout is dan? We hebben 560.000 leden en daarmee zijn we ruim de tweede bond van Nederland. Ja we hebben, net als veel andere sporten, last van terugloop in ledenaantal via de clubstructuur. Maar de sport zelf (hoeveel mensen er kijken, volgen en spelen) gaat prima. Nu is het tijd om datgene wat we als bond hieraan doen veel beter te gaan vertellen naar de mensen die er op ieder gebied meer van willen weten of willen deelnemen.

En het beter inzetten van de "teamgedachte" is belangrijk. Je traint samen, je dubbelt samen, je speelt samen competitie, etcetera. Het is een sport die je kan kiezen voor het leven in tegenstelling tot veel andere sporten, en je kan gaan wanneer je wilt. We moeten meer onze sterke punten laten zien, en daar ook trots op zijn."

