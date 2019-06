Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

Klimaatakkoord: Rekeningrijden, CO2-heffing en energiekosten

Ruim een jaar nadat het kabinet aankondigde dat het maatregelen zou uitwerken die ervoor moeten zorgen dat Nederland de klimaatdoelen van Parijs haalt, lag er vrijdag eindelijk een Klimaatakkoord. "Het is gelukt", zei minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat tevreden. Toch heerst er verdeeldheid onder de NUjij'ers wat betreft dit akkoord. Volgens lezer Maputo was dit akkoord nodig, maar hij betwijfelt of het genoeg is.

“Er moet absoluut wat gebeuren. Inmiddels is er al zoveel vergaderd dat het geen vijf voor twaalf, maar kwart over twaalf is geworden. Een nieuw systeem heeft natuurlijk wat tijd nodig, maar 2026 pas voor rekeningrijden. Als dat met alles zo gaat heeft het gehele akkoord maar weinig zin. We kunnen vervuiling moeilijk geheel stoppen, maar zolang economisch gewin bovenaan staat, zal er bar weinig veranderen. Denk hierbij aan veel te goedkoop vliegen, alles in eindeloze plasticstromen verpakken en ongelimiteerd auto's toe blijven laten op de overvolle wegen. We zullen hoe dan ook een flinke stap terug moeten doen in onze eindeloze drang naar meer, meer en nog eens meer. Of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren? Ik vrees 50 procent kans. Zat mensen die willen, maar helaas ook een groot aantal die alleen maar aan hun eigen belangen, luxe en verdienmodellen denkt… We staan echt voor een enorme uitdaging. Niet alleen Nederland, nee, de gehele wereld.” Maputo

Hulpdiensten moesten urenlang improviseren tijdens 112-storing

Het noodnummer 112 was maandag vanaf 16.00 uur ruim drie uur lang niet bereikbaar vanwege een storing bij KPN. Er werden meerdere NL-Alerts verstuurd en lokale hulpdiensten verspreidden massaal hun 06-nummers op sociale media. Bij veel veiligheidsregio's was het improviseren om de veiligheid te garanderen. Daarom stelt lezer Ivo_W een alternatief voor.

“De woordvoerder van de politie Amsterdam, en vele politici in Den Haag kunnen wel zeggen dat 'dit nooit had mogen gebeuren'. Maar dit is techniek, en iedereen met ook maar een beetje technische achtergrond weet dat niemand kan garanderen dat de techniek altijd 100% feilloos werkt. Uiteraard moet er een uitgebreid onderzoek komen naar de oorzaak van de storing, om het systeem in de toekomst nog degelijker te maken. Maar ook als de fout gevonden en verholpen is, is er geen garantie dat er ooit opnieuw een storing zal plaatsvinden. Ook niet wanneer je een systeem in twee- of drievoud uitvoert. Veel belangrijker is dan ook om de regionale alarmcentrales te voorzien van een secundair telefoonnummer en een noodprotocol voor wanneer alle telefonie nagenoeg onmogelijk is. De geïmproviseerde reactie om brandweerposten te bemannen en politie + ambulances de straat op te sturen is daarin een heel sterk punt.” Ivo_W

Amsterdam biedt mogelijk excuses aan voor slavernijverleden

De gemeente Amsterdam gaat mogelijk als eerste stad in Nederland formeel haar excuses aanbieden voor het slavernijverleden. "De excuses en het eerherstel zijn noodzakelijk om een gezamenlijke toekomst te kunnen opbouwen", vindt DENK Amsterdam. Niet iedereen vindt een formeel excuus nodig, maar lezer Wijsneus is van mening dat de periode niet vergeten mag worden.

“Zonder twijfel is slavernij een afschuwelijk iets, het is ook buiten kijf dat ook Nederland hier heel actief in was, het is ook zonder twijfel dat Nederland bijna het laatste land was wat de slavernij verbood. De gevolgen voor de slaven en hun nabestaanden zijn zeer ingrijpend geweest. Daar mogen en moeten we ons van bewust zijn. Echter geen land ter wereld heeft niet ergens in de geschiedenis slaven gehouden of verhandeld, het is een collectieve wereldschuld. Voor de afrikaanse slavenhandel waren er in Nederland al Nederlandse slaven, die werden lijfeigenen of horigen genoemd. Ook heden ten dagen zijn er nog slaven. Ik zou zeggen erken je geschiedenis, erken dat daar lelijke plekken in zitten maar blijf daar niet in hangen, probeer nu de aandacht te richten op een wereld zonder kinder- en slavenarbeid.” Wijsneus

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal 'respect' en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.