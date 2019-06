Na het weekend begint alweer de 133e editie van Wimbledon. Daarom zit Jacco Eltingh, technisch directeur van de KNLTB en voormalig winnaar van de Grand Slam, maandag een uur lang klaar op NUjij om al jouw vragen over Wimbledon en andere aan tennis gerelateerde onderwerpen te beantwoorden.

Geen enkel tennistoernooi is zo klassiek als Wimbledon. De historie, de witte tenues en het heilige gras van het Centre Court maken het tennistoernooi misschien wel de aantrekkelijkste Grand Slam van het jaar. Met de concurrentiestrijd bij de heren én de kansen van Kiki Bertens wordt er op NUjij dan ook uitgekeken naar het toernooi.

Eltingh zal tijdens het vragenuurtje op ons discussieplatform NUjij vooruitblikken op Wimbledon. Is Roger Federer bijvoorbeeld in staat om zijn negende titel te pakken en is er een uitgesproken favoriet bij de vrouwen? Daarnaast staat hij natuurlijk open voor andere vragen over tennis. Wie zijn de aanstormende Nederlandse toptalenten en hoe heeft Eltingh zelf het toptennis beleefd?

Stel al je vragen

Het concept van de vragensessie is simpel: jij stelt je vraag onder deze tekst en Eltingh geeft vanaf 12.00 uur een uur lang antwoord op de beste en leukste vragen.

De vragen die beantwoord worden, zullen onder het artikel verschijnen. De andere vragen publiceren we niet, om het overzichtelijk te houden. Reacties op antwoorden zullen alleen getoond worden als ze iets toevoegen.

Waarom Eltingh?

Samen met duopartner Paul Haarhuis won Eltingh in 1998 Wimbledon. In Londen haalde hij daarmee een Career Slam binnen, wat betekent dat hij alle Grand Slam-toernooien minimaal een keer heeft gewonnen in het dubbelspel. Eltingh geldt dus als een van de succesvolste dubbelspelers ooit.

Op dit moment is de voormalige Grand Slam-kampioen technisch directeur bij de Nederlandse tennisbond en houdt hij de ontwikkelingen binnen het Nederlandse tennis nauwlettend in de gaten.