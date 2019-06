Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Dinsdag 25 juni: Strandgangers in Scheveningen koelen af in het water, Minister Grapperhaus (Justitie) wordt ondervraagd over de 112-storing, een Russische ruimtecapsule landt in Kazachstan en Rotterdamse bruggen worden gewaterd.

Bezoekers van het Scheveningse strand zoeken verkoeling in het water. (Foto: Pro Shots)

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) staat de pers te woord over de 112-storing van maandag. (Foto: ANP)

Zuid-Koreaanse veteranen herdenken het begin van de Koreaanse oorlog. De oorlog brak precies 69 jaar geleden uit. Er is nooit officieel een einde gekomen aan de strijd, maar in 1953 werd wel een staakt-het-vuren afgesproken. (Foto: AFP)

De Russische ruimtecapsule Soyuz MS-11 daalt af met drie medewerkers van het internationale ruimtestation ISS. Het drietal is geland in Zhezkazgan, een afgelegen plaats in Kazachstan. (Foto: AFP)

Koningin Máxima bij de opening van een kleinschalige manege in Noordwijkerhout. Hier worden therapeutische paardrijlessen gegeven aan personen met onder andere angst, autisme, ADHD of het Syndroom van Down. (Foto: ANP)

Een vrouw laat in de Duitse stad Ducherow haar twee alpaca's uit. (Foto: Hollandse Hoogte)

Een medewerker van de gemeente Rotterdam sproeit de Binnenhavenbrug in stadsdeel Feijenoord. De brug wordt gewaterd om ervoor te zorgen dat het staal niet te ver uit gaat zetten door de warmte. Als dit wel gebeurt zou de brug misschien niet meer open kunnen. (Foto: ANP)