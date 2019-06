Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

Voedsel in tien jaar tijd 14,5 procent duurder geworden

De prijzen van voedingsmiddelen zijn in tien jaar tijd met 14,5 procent gestegen, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bovendien was de prijsstijging van voedsel in mei nagenoeg de grootste stijging van de afgelopen tien jaar. Veel NUjij'ers voelen dat dan ook in de portemonnee, al probeert lezer Fulcrum het in perspectief te plaatsen.

“Ik snap dat men liever had gezien dan de prijzen van voedsel waren gedaald. Toch valt de prijsstijging met een inflatie van 1,5% per jaar wat mij betreft mee: voor de foodindustrie zijn de kosten tenslotte ook gestegen: loonkosten: ook in die industrie wilt personeel af en toe loonsverhoging, brandstofprijzen zijn gestegen, kosten voor het verbeteren van dierenwelzijn, stijging grondstofprijzen, btw-verhoging, innovaties binnen de sector en noem maar op. Het is niet meer dan logisch dat voedselprijzen mee stijgen met al deze meerkosten. Ik vind het te kort door de bocht om de overheid de schuld te geven van deze prijsstijging. Er zijn kosten waar zij geen invloed op hebben, die toch doorberekend moeten worden.” Fulcrum

FNV en CNV stemmen in met pensioenakkoord

Na bijna tien jaar onderhandelen stemden het CNV en FNV in met het pensioenakkoord. Daarmee kunnen de pensioenhervormingen gaan plaatsvinden. Het akkoord maakte veel los en daarom organiseerde NU.nl op NUjij een vragenuurtje met pensioendeskundige Marike Knoef. Wanneer er daadwerkelijk veranderingen worden doorgevoerd, is nog niet duidelijk. Wel zal er voor iedere doelgroep wat veranderen. Lezer Asimo heeft er dubbele gevoelens bij.

“Het principe dat het huidige pensioenstelsel op de schop moet vind ik wel een goede zaak omdat het huidige pensioenstelsel hopeloos gedateerd is. Er zijn veel zzp'ers erbij gekomen en veel vaste werknemers hebben naast de opbouw van hun pensioen nu geen mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan zonder financiële represailles. Dat moet anders. Vraagtekens plaats ik wel bij het verplicht stellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering onder zzp'ers. Sommige vrienden van mij zijn zzp'er en kunnen het samen met hun partner, die een vaste baan heeft, het financieel net bolwerken. Als daar een verplichte arbeidsongeschiktheidsregeling bovenop komt, wat nu onder 40 plusser al snel neerkom op een slordige 350 euro per maand aan maandlasten, dan zijn de activiteiten als zzp'er niet langer lucratief wat voorheen als "extra" financiële steun in de rug gold. Ik maak me wel zorgen om die doelgroep.” Asimo

'Mannenstop' TU Eindhoven: Rigoureus of hard nodig?

Dinsdag maakte de TU Eindhoven bekend dat de vacatures voor wetenschappelijk personeel voorlopig uitsluitend openstaan voor vrouwen. Dit moet ertoe leiden dat volgend jaar al een op de vijf hoogleraren een vrouw is. Een nobel streven, maar Leonidas maakt zich zorgen over de gevolgen.

“Ik heb ergens best begrip voor de maatregel, maar ik ben bang dat dit ongewenste bijverschijnselen gaat veroorzaken. Je gaat al snel krijgen dat deze vrouwen niet serieus genomen worden, omdat ze er alleen zitten vanwege hun geslacht. Daarbij zadel je de betreffende dames ook op met een extra last, want zij zullen zich extra moeten bewijzen.” Leonidas

OM vervolgt vier verdachten voor betrokkenheid neerhalen MH17

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat drie Russen en een Oekraïner vervolgen voor moord, het neerhalen van vlucht MH17 en de dood van alle 298 inzittenden. Het Joint Investigation Team (JIT) - een samenwerking tussen Nederland, België, Maleisië, Oekraïne en Australië - stelt dat er genoeg bewijs is verzameld om tot vervolging over te gaan. En hoewel de Maleisische premier zich kritisch uitlaat over het rapport van het JIT, spreekt Roeland_Verbeek juist zijn waardering uit.

“Soms heb ik zo mijn twijfels bij de wijze waarop ernstige incidenten in ons land worden aangepakt. In dit geval is dat absoluut niet zo. Ik heb enorme bewondering voor de gekozen aanpak en de samenwerking met alle andere betrokken landen. Het getuigt van heel veel moed als je als klein land een grootmacht durft aan te spreken op de gevolgen van een ernstige misdrijf dat zoveel mensenlevens heeft gekost. Het Joint Investigation Team (JIT) is inmiddels 5 jaar bezig en ik ben ervan overtuigd dat ze in die periode voldoende bewijsmateriaal hebben verzameld voor een goed onderbouwde aanklacht tegen de verdachten. Ik herinner me nog goed dat ik na de ramp bij de woning van één van de slachtoffers was om bloemen te leggen. Op dat moment bekroop mij een gevoel van onmacht. Dat gevoel zullen de nabestaanden ongetwijfeld herkennen. Ik hoop dat met dit proces recht wordt gedaan aan de slachtoffers en nabestaanden van deze verschrikkelijke vliegramp.” Roeland_Verbeek

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal 'respect' en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.