Baudet stelt werkende vrouwen, euthanasie en abortus ter discussie

Thierry Baudet heeft het stof doen opwaaien met een essay, waarin hij de positie van vrouwen die werken en (financieel) onafhankelijk zijn ter discussie stelt. Daarmee maakte de Forum voor Democratie-leider zich niet geliefd bij bepaalde Kamerleden, en ook op NUjij maakte men zich zorgen over de opvattingen van Baudet, onder wie NUjij'er IM_Agteren.

“Ik ben 19 jaar en heb nog een hele toekomst voor mij. Maar van dit soort mensen in de politiek ben ik bang dat ik die toekomst niet heb. De toekomst om te zijn wie ik wil zijn en kan zijn. Om alles uit mijzelf te halen wat ik kan. Om al mijn doelen te bereiken. Ook ben ik bang dat over enkele jaren mijn lichaam niet meer van mij is. Dat mijn enige doel in het leven wordt om kinderen te baren. Alsof ik nergens anders goed voor ben. En dat als de foetus mij in levensgevaar brengt, ik niet de keuze heb om mijn eigen leven te redden. Ik zou graag willen dat Baudet alle vrouwen ontmoet die door omstandigheden abortus hebben gepleegd of uit eigen keuze. Dat hij de mensen ontmoet die euthanasie willen plegen. Dat hij met vrouwen praat die een carrière hebben gemaakt. Dat hij alle kanten van een standpunt ziet. En niet alleen zijn eigen. Alle verschillende verhalen hoort van zijn standpunt. En niet alleen die van hem vertelt. En kijken of hij dan nog steeds hetzelfde denkt.” IM_Agteren

Zelf ‘herkende’ Baudet zich niet in de "absurde reacties", zo verklaarde hij aan RTL Nieuws. NUjij’er KritischeNoot staat aan zijn zijde.

“Ik vind dat er wel een kern van waarheid in zit als ik kijk naar mijn omgeving. Volgens mij hebben de vrouwen zelf vooral best veel problemen met de tijd waarin we leven die Baudet schetst. Aan de ene kant willen ze allemaal graag onafhankelijk zijn en een carrière opbouwen, maar aan de andere kant zie je dat ze dat mentaal vaak niet aankunnen in combinatie met een druk gezinsleven. Deze vrouwen zijn financieel zelfstandiger wanneer de relatie op de klippen loopt. Dat is positief. Maar zijn vrouwen op deze manier nou echt gelukkiger? Naar mijn ervaring niet per se, in mijn omgeving zitten veel jonge moeders al snel aan de antidepressiva omdat ze het allemaal mentaal niet aankunnen. Of vrouwen die de kinderwens uitstellen door de maatschappelijke druk om te presteren, en van uitstel ongewenst afstel is gekomen.” KritischeNoot

Staatssecretaris Harbers treedt af om criminaliteitscijfers asielzoekers

Afgelopen week diende Mark Harbers zijn ontslag in als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De bewindsman die verantwoordelijk is voor asielzaken vertrok nadat bekend is geworden dat zijn ministerie cijfers over criminaliteit onder asielzoekers bewust onvolledig heeft weergegeven in een rapportage. Harbers nam zijn 'bestuurlijke verantwoordelijkheid'. NUjij'er DieEne heeft daar alle begrip voor, maar vindt het ontslag ook spijtig.

“Deze man krijgt dagelijks tientallen rapporten voor zich, moet debatten voorbereiden, vergaderen en verdere lijnen uitzetten. Dan kan het wel eens gebeuren dat je niet overal van op de hoogte bent. Desondanks is het natuurlijk wel zijn verantwoordelijkheid en daarmee een fout van hem. Dat geeft hij hier dus ook ruiterlijk toe en verbindt daar conclusies aan. Echter is het met name een fout van zijn ambtenaren apparaat en dus niet perse enkel en alleen een fout van hem, laat staan dat het met opzet is gebeurd. De VVD is nooit een grote voorstander van immigratie geweest, het zou dan ook zeer onkarakteristiek zijn als zij deze cijfers zouden verdoezelen. Harbers zit pas anderhalf jaar op deze functie en moet om zo'n klein foutje direct al weer aftreden. Zeer spijtig, zo krijgen we namelijk nooit ervaren ministers. Wellicht dat ook de ook de mensen die hier reageren daar aan bij kunnen dragen door eerst weer eens wat onderzoek te doen, voordat men zijn gevoelens de wereld in gooit.” DieEne

Exitpoll: PvdA grootste partij, VVD en CDA tweede

PvdA lijkt de grootste partij te worden bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. VVD en CDA zijn gedeeld tweede. D66 en de PVV zijn de grote verliezers, blijkt donderdagavond uit de definitieve exitpoll die Ipsos uitvoerde in opdracht van de NOS. NUjij'er Asimo reageert verheugd en hoopt dat de Europese Unie gaat veranderen.

“Blij verrast. Een vermeend scenario waarin sprake was van een afstraffing van de VVD en een enorme winst voor FvD domineerde de laatste dagen het nieuws met als apotheose het televisiedebat tussen Baudet en Rutte. Niet alleen was sprake van eenzijdige discussies in de media waar óók deze twee partijen het politieke discours domineerde maar leken andere partijen door dit verbale geweld ondergesneeuwd te raken. Dat nu een pro-Europese PvdA enorm heeft gewonnen mag dan ook met recht verassend worden genoemd. Desondanks heeft D66 enorm heeft verloren wat nog meer dan de PvdA een pro Europese partij is. Ik denk dat Timmermans van de PvdA het treffend samenvatte, de Nederlandse kiezer heeft gekozen voor een pro EU gezinde verandering. M.a.w wél meer EU maar hervormingen zijn gewenst. Ik als GroenLinks kiezer kan me daar alleen maar bij aansluiten.” Asimo

